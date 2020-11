Femke: ‘In 2020 vind ik dit achterhaald en vrouwonvriendelijk’

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Als het aan de SGP ligt, ontvangen ouders een bonus van duizend euro als ze een vierde kind krijgen. Klinkt bijna aantrekkelijk zo’n babybonus. Ook van hun standpunt om de kinderbijslag en het kindgebonden budget te verhogen, zou je haast enthousiast worden.

Toch zakte mijn broek, of rok om in gereformeerde termen te blijven, af van het verkiezingsprogramma dat ze afgelopen week bekend maakten.

Daarin stond te lezen dat deze extra’s bekostigd moeten worden door het afschaffen van de kinderopvangtoeslag. Deze tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang vindt de SGP niet zo nodig. Sterker nog, de partij is van mening dat ouders er in het eerste levensjaar van hun kind niet eens recht op hebben. Omdat het eerste jaar zo belangrijk is voor de hechting van een kind aan de ouders.

Klassieke gezin

Aan de moeders, bedoelt de partij waarschijnlijk. Want de SGP zegt groot voorstander te zijn van de waarde van het klassieke gezin. Dat verklaart meteen waarom er op hun 35 kandidaten tellende kieslijst welgeteld nul vrouwen staan.

Het tegenstrijdige is dat in het verkiezingsprogramma zelf wel dertig keer het woord ‘vrouwen’ voorkomt. Over ‘mannen’ wordt maar acht keer gesproken. Maar het zelfstandig naamwoord dat met vijftig keer het meest voorkomt is ‘abortus’. De SGP vindt iedere zwangerschapsafbreking er één teveel. Zwangeren die dan toch zo nodig een kind ‘het recht op leven willen ontnemen’, moeten dat maar zelf betalen.

Kom op meneer Van der Staaij en kompanen. Ik vind het echt helemaal prima dat jullie leven naar Gods Woord, ook al is dat nogal afwijkend van het leven van veel Nederlanders. Maar dan zou het ook prettig zijn als jullie niet voor mij willen bepalen hoe ik mijn leven leid.

Ontaard

Ik ben namelijk zo’n ontaarde moeder die haar eigen geluk en carrière minstens zo belangrijk vind als haar kinderen. En die niet genoeg voldoening haalt uit het huishouden runnen. Daarom bracht ik tot drie keer toe mijn dochter al met vier maanden twee dagen per week naar het kinderdagverblijf.

Jullie schrijven dat waar gezinnen floreren, mannen, vrouwen en kinderen opbloeien. Nou, ik bloei op van werken. Het is heerlijk om iets van jezelf te hebben en even je hersens op een andere manier te gebruiken dan wanneer je luiers verschoont, kwartet speelt of de was ophangt. En dat werken was niet alleen fijn, maar dankzij de kinderopvangtoeslag ook nog financieel aantrekkelijk.

Mijn drie onthechte dochters probeer ik nu al mee te geven dat het belangrijk is voor je ontwikkeling en onafhankelijkheid om te werken. En mocht één van mijn meiden ooit ongewenst zwanger raken, of om een andere reden abortus overwegen, dan hoop ik haar te steunen in iedere keuze die ze maakt.

De standpunten van de SGP levert de partij ongetwijfeld weer veel stemmen op van hun trouwe achterban. Maar anno 2020 kan ik niet anders zeggen dan dat ik het hopeloos achterhaald en behoorlijk vrouwonvriendelijk vind.

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in Woerden. Ze werkt als journalist en heeft daarnaast ook nog ambities op het gebied van sporten en sociale contacten.