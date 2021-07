Femke Rodenburg: ‘De laatste loodjes wegen dit schooljaar wel heel zwaar’

Femke Rodenburg (37) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 7 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

De laatste loodjes van het schooljaar…

Nog een week en dan begint hier de zomervakantie. En daar zijn we aan toe. Niet alleen de kinderen, maar ik ook. Iets met de laatste loodjes ofzo…

Het lijkt alleen wel of ze dit jaar zwaarder wegen dan anders. Heeft het te maken met dit rare coronajaar, waarin we halverwege opeens weer aan het thuisonderwijs moesten? Of speelt het misschien ook mee dat die laatste ruk dit jaar wel erg lang is?

Waar de rest van het schooljaar zo’n beetje iedere zes weken een schoolvakantie is gepland, stonden er hier na de meivakantie nog tien lesweken op de schoolkalender. Weliswaar met af en toe wat feestdagen ertussen, maar in Huize Rodenburg merk ik toch dat het net even te lang is.

Moe

De meiden zijn moe, mama is moe, maar er moet nog van alles. Er was nog de sponsorloop op school waarvoor donateurs gezocht moest worden, het bedankje voor de stagiair, de 10-minutengesprekken, het schoolontbijt, de afscheidscadeaus voor de juffen, de verrassing voor het verhuizende klasgenootje, de schoonmaakavond op school en dan vergeet ik vast nog één en ander.

En om het mezelf nog moeilijker te maken én onder het mom van: dan hebben we dat vast gehad, gaan we voor de kleuter die middenin de zomervakantie jarig is ook nog het kinderfeestje vieren en trakteren.

Eigenlijk zijn het bijna allemaal leuke dingen, maar zo aan het eind van het schooljaar voelt dat niet altijd zo. Het geeft meer een gevoel van moeten. Ik betrap mezelf erop dat ik al begin te zuchten als ik zie dat er weer een nieuw bericht in de schoolapp staat. Wat nu weer?

Broodtrommels

Kortom, we kijken heel erg uit naar zes weken zonder ochtendstress, geen broodtrommels klaarmaken en schoolbekers vullen, geen zwemles en sportclubjes en geen vriendenboekjes invullen. Om dan zo rond week vier of vijf van de zomervakantie waarschijnlijk te denken: het wordt hoog tijd dat het nieuwe schooljaar weer begint. Het is ook nooit goed, haha.

Stiekem is het ook gewoon emotioneel zwaar dat einde van het schooljaar. We moeten afscheid nemen van die topjuf die afgelopen jaar onze oudste leerde lezen en schrijven. Voor onze middelste zit het eerste spannende jaar op de basisschool er alweer op, waarin ze zich langzaam ontpopte van verlegen meisje tot stoere kleuter. En voor onze jongste komt het laatste jaartje thuis eraan. Het idee alleen al dat zij over iets meer dan een jaar ook al uitvliegt naar de basisschool…

Dus weer of geen weer: op de laatste schooldag zet ik steevast een grote zonnebril op naar school. Want als de kinderen in polonaise het schoolplein over gaan terwijl ‘Zes weken zonder jou’ van Kinderen voor Kinderen uit de speakers knalt, dan denk ik even helemaal niet aan de verdomde broodtrommels en suffe theezakjes die we voor de juf knutselden. Dan sta ik gewoon mijn tranen te verdringen, omdat ik emotioneel word van weer een jaar ouder en groter. Oké, en omdat ik doodmoe ben.