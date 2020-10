Femke Rodenburg: ‘Lockdown, het wordt een lange winter…’

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Klaagde ik in mijn vorige column nog dat ik coronamoe was en vooral coronacommunicatiemoe, inmiddels zijn we een derde versie van de beslisboom neusverkoudheid en een coronaroutekaart verder. Oftwel: een gedeeltelijke lockdown.

Leuker wordt het er allemaal niet op. We waren net weer aan het genieten van dat kopje koffie op het verwarmde terras, een gezinsuitje naar het pannenkoekenrestaurant of een avondje theater en nu wordt daar weer een dikke vette streep doorheen gezet.

En hoewel deze lockdown minder ingrijpend is, voelt íe minstens zo heftig. In het voorjaar waren we met z’n allen nog vol goede moed. We genoten van de voordelen van het thuiswerk, de zon en de quality time met het gezin. Massaal gingen we rommelzolders opruimen, tuinen opknappen en buiten sporten.

Maar nu in oktober zijn die zolders wel netjes, valt er aan de tuin weinig eer te behalen en is sporten in kou, regen en donker toch net iets minder aantrekkelijk. En dus moeten we op zoek naar andere creatieve ideeën.

Kom op mensen

Een relatietherapeut adviseerde stellen om bingo uit de kast te halen of desnoods samen over een rustig industrieterrein te gaan wandelen, weg van de drukke stranden en bossen. Ik geloof dat het hier thuis nog niet zo ernstig is dat dit nodig is, maar ik vrees wel dat het een lange winter gaat worden.

Een winter vol koekjes bakken, kleien, memory spelen, hutten bouwen en oké de nodige Netflix. Ik moet er nog even moed voor verzamelen, want de herfst en winter zijn toch al niet zo mijn seizoenen. En dan maken dat pannenkoekenrestaurant, wijntje met bitterballen in de kroeg en etentje met vrienden het toch net allemaal wat leuker.

Toch probeer ik mezelf te motiveren en me ook nu weer zo goed mogelijk aan alle maatregelen te houden. Met als grootste drijfveer de twee S’en: school en sportschool. Want die zijn dit keer gelukkig nog wel open en zijn daarmee mijn lichtpuntjes. Hoe fijn dat de oudste twee meiden iedere dag weer naar school kunnen en dat ik ’s avonds al mijn frustratie er even uit kan sporten in de sportschool.

Als die twee dingen ook weer weg zouden vallen zo middenin de herfst dan sta ik echt niet voor mezelf in. Dus kom op mensen: laten we -hoe lastig soms ook- er opnieuw tegenaan gaan. Voor mij, al die andere ouders, de kwetsbaren, maar vooral voor jezelf!

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in Woerden. Ze werkt als journalist en heeft daarnaast ook nog ambities op het gebied van sporten en sociale contacten.

