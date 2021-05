Femke Rodenburg: ‘We hebben de meivakantie ternauwernood overleefd’

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 7 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Normaal gesproken kan ik die schoolvakanties altijd wel waarderen. Even geen broodtrommels vullen, haasten in de ochtend en druk sport- en zwemlesprogramma in de middag. Hoe anders was dat deze meivakantie.

Het waren twee lange weken, zullen we maar zeggen. Die veel langer voelden dan afgelopen kerstvakantie die toch even lang was. Grootste reden? Het weer.

Waar je je in de kerstvakantie kunt verheugen op filmmiddagen onder een fleecedekentje en koekjes bakken, waren die activiteiten nu pure nood. Ik had gehoopt op fietstochtjes, picknicken in de tuin of eindelijk weer een keer limonade op het terras. Maar het was niets van dat alles.

Nu is het natuurlijk heel Hollands om te zeuren over het weer, maar in dit geval vind ik het helemaal geoorloofd. Want het is toch niet te geloven dat we begin mei nog met onze winterjas aan liepen. Dat het kwik niet boven de 15 graden uit kwam en de regen niet leek op te houden?

En hoewel ik probeerde om mezelf op te peppen door te denken aan al die mensen die nu op een camping stonden, werd ik er toch bloedchagrijnig van. En moe, want heel de dag binnen vertoeven met drie energieke dames kost gewoon veel energie. Ik trok letterlijk alles uit de kast: klei, verf, knutselmateriaal, bakmixen en eindeloos veel spelletjes. Uiteraard regelmatig afgewisseld met Netflix, want héé, ook voor mij was het vakantie.

Maar op een gegeven moment was ik er klaar mee. Dus toen de jongste, terwijl het buiten plensde, hoopvol vroeg wanneer we naar een speeltuin gingen, zijn we toch naar buiten gegaan. Jassen en regenlaarzen aan en hup, dacht ik toen nog optimistisch.

De jongste twee -allebei grote aanbidders van Peppa Pig- hadden de tijd van hun leven. Enthousiast “springen in modderpoelen” roepend, gingen ze tekeer in de regenplassen. Maar ik moet bekennen dat ik, gehumeurd als ik was, er met moeite van genoot. Stiekem dacht ik vooral aan alle extra was die me dit ging opleveren.

Gelukkig stopte het met regenen en begon de zon te schijnen. We wandelden naar een speeltuintje en terwijl de meiden zich vermaakten, ging ik eens even lekker op een bankje zitten. Zonnebril op en genieten maar. Dít was nou wat ik me had voorgesteld bij meivakantie vieren.

Het genot bleek van korte duur. Ik voelde spetters en dacht dat het regenen weer was begonnen. De natte druppels bleken echter vogelpoep. Eén of andere gevleugelde met diarree had knap gemikt: mijn jas, sjaal en haren zaten onder. Door deze actie was de maat vol voor mij. En de wasmand ook trouwens. Ik was die meivakantie spuugzat en kon niet wachten om weer aan het werk te gaan. Gelukkig is het nog negen weken tot de zomervakantie. En laat het dan als-je-blieft een beetje aardig weer zijn!

