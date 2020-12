Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Heel Nederland lijkt er druk mee: hoe doen we het dit jaar met kerst? Want met de coronaregels is een groot familiediner geen optie meer. Dat leidt bij veel Nederlanders tot stress. Hele planningen worden gemaakt om de kerstdagen van 2020 toch vooral zoveel mogelijk te laten lijken op eerdere edities.

Als ik jullie een advies mag geven: doe het niet! Maak eens van de gelegenheid gebruik om deze kerst in een lightversie te vieren. Ik weet bijna zeker dat het je gaat bevallen.

Bij de familie Rodenburg zijn we namelijk drie jaar geleden al zo’n beetje overgegaan op een coronaproof Kerstmis. Met twee kleine meisjes en een derde op komst, besloten we om wat tradities te doorbreken.

Overvol

Want onze kerstdagen zaten altijd overvol met bezoekjes aan ouders (2×2, want gescheiden) en schoonouders. Dat waren vaak de grootse kerstbrunches en -diners met alle aanhang erbij. Hartstikke gezellig, in het pre-kindertijdperk. Maar daarna vond ik het om eerlijk te zijn vaak best een opgave.

Het begon al met het vertrek, wat meer op een volksverhuizing leek. De achterbak gevuld met een overvolle luiertas, campingbedje en ons culinaire aandeel. Meestal vergaten we dan toch nog iets belangrijks: de trappelzak, de speen of een ingrediënt dat nog thuis in de koelkast bleek te staan.

Na alles uitgeladen te hebben, was even rustig nippend van je wijntje en gezellig bijpraten met je familie een illusie. In werkelijkheid was je het grootste deel van de tijd druk met je kinderen bij de kerstboom vandaan houden, verschonen, voeren en in slaap krijgen.

Dat laatste lukte overigens zelden. In een vreemd bed, in een andere kamer en met heel veel gezellige mensen beneden was slapen voor onze meiden meestal geen optie. En dus zat je uiteindelijk vaak met een hangerig meisje op schoot al het lekkers behendig naar binnen te werken zonder te knoeien op haar hoofdje.

Gedoe

Het waren gezellige familiebijeenkomsten hoor, maar met elk kind dat erbij kwam, werd het meer gedoe en minder genieten. Al was het alleen maar omdat we sinds de kinderen niet meer op de fiets konden (lees: teveel drinken).

Maar goed, we doen het dus al een paar jaar anders. Minder afspraken en in afgeslankte vorm door bijvoorbeeld ouders bij ons thuis uit te nodigen (lang leven de eigen bedjes!) of een gezamenlijk diner te vervangen voor even koffie drinken. Daardoor hadden we afgelopen kerst plotseling tijd voor een spontaan uitje naar het strand.

Bijkomend voordeel is ook dat je je na de kerstdagen minder uitgeput, volgevreten en katerig voelt. Dus omarm die coronaregels en geniet van deze overzichtelijke en relaxte kerst. Je wilt straks niet meer anders!

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in Woerden. Ze werkt als journalist en heeft daarnaast ook nog ambities op het gebied van sporten en sociale contacten.