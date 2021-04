Femke: ‘Coronatest voor kinderen. Er doet wel meer pijn in het leven’

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 7 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Coronatest voor kinderen

Traumatisch zou het voor kinderen zijn: zo’n wattenstaafje in hun neus. En dus zijn er legio ouders die hun kroost, dat het toch al zo zwaar heeft in deze coronatijd, niet willen blootstellen aan een coronatest. Onnodig en barbaars vinden velen van hen het om je kind aan zoiets ingrijpends en pijnlijks te onderwerpen.

Nou, hier dus zo’n wrede moeder die haar kind onlangs heeft laten testen. De oudste snotterde en hoestte en dus maakte ik een afspraak voor een coronatest. Zonder te twijfelen en zonder met haar te overleggen.

Eigenlijk begrijp ik niet waarom niet alle ouders van kinderen met klachten dat doen. Je wilt toch weten of je kind dat besmettelijke coronavirus onder de leden heeft of dat het een onschuldige verkoudheid of griep is?

En ja, het is niet prettig. Dat kan ik beamen na twee keer testen. Na de eerste keer, waarbij poging drie van het wattenstaafje in mijn neus pas slaagde en de tranen in mijn ogen sprongen, riep ik tegen iedereen dat ik liever beval. Nou heb ik drie prima thuisbevallingen gehad, maar dat zegt toch wel wat.

Pijn

Maar héé, er doet wel meer pijn in het leven. Dat begint al met de hielprik in de eerste week na de geboorte en daarna volgen talloze inentingen. Vervolgens vallen ze tig keer bij het leren lopen en fietsen. Met een beetje pech brengen ze in hun kinderjaren ook nog wat pijnlijke bezoekjes aan de tandarts en/of het ziekenhuis en daarna volgt hoogstwaarschijnlijk de orthodontist.

En dan is het leven nog maar net begonnen. Want op latere leeftijd volgen waarschijnlijk uitstrijkjes, inwendige onderzoeken, bevallingen, mammografieën, wortelkanaalbehandelingen, darmonderzoeken, bloedprikken of prostaatonderzoeken. Allemaal stuk voor stuk vervelende ingrepen en onderzoeken waar geen mens zich echt op verheugt.

Toch zijn het allemaal noodzakelijke dingen. Een coronatest is dat in mijn ogen ook. Zelfs bij kinderen.

Spannend

Mijn dochter vond de test best spannend, maar doorstond ‘m met glans. Na afloop was ze heel trots dat ze het gedaan had en de negatieve testuitslag was nog fijner. Iedereen blij.

Behalve dan die moeders die roepen dat ze hun kind nevernooit laten testen. Want het valt met op dat het vooral moeders zijn die zich fanatiek in deze discussie mengen. De vaders, die als man toch bekend staan om hun kleinzerigheid, hoor je nauwelijks. Laat staan de kinderen om wie het gaat.

Want ik vermoed dat het gros van de kinderen liever een bezoekje aan de teststraat brengt dan dat het tien dagen in thuisquarantaine zit. Anderhalve week missen van school, sport, speelafspraken en andere leuke dingen lijkt me voor een 7-jarige traumatischer dan een halve minuut in de coronateststraat. Zeker als die tien dagen thuis ook nog in gezelschap zijn van zo’n overbezorgde curlingmoeder. Dat is pas schadelijk!

