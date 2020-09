Femke Rodenburg: ‘Je moet er toch niet aan denken dat je kind straks als enige in de klas zit zonder ergonomische puntenslijper?!’

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 2, 4 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor VIVA Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Back to school: gemengde gevoelens

De scholen zijn weer begonnen. Waar ik in de laatste vakantieweek nog regelmatig verzuchtte dat ik blij was het bijna zover was, ben ik daar na de eerste week niet meer zo zeker van.

Dat komt deels doordat het schoolleven gepaard gaat met een stukje regelwerk. Of zeg maar gerust: een behoorlijke organisatie. Wat dacht je alleen al van die rugzak iedere dag weer vullen. In ons geval zijn dat nu twee rugzakken, want de middelste dochter is in de zomervakantie vier geworden.

Dat betekent dus in één week: 25 lunchboterhammen smeren, 20 schoolbekers vullen en 10 tussendoortjes fixen. En dat proberen we dan ook nog verantwoord, aantrekkelijk en origineel te doen. Rekening houdend met de wensen van onze dames (ik lust geen blauwe bessen, er zat teveel melk in mijn beker, ik wil geen twee boterhammen met hetzelfde), is dat best een opgave.

En dan zijn er naast de rugtassen ook nog een gymtas, gymschoenen, etui en niet te vergeten de linkshandige puntenslijper met reservoir. Kortom, je moet wel een beetje bij de les blijven als ouder. Want je moet er toch niet aan denken dat je kind straks als enige in de klas zit zonder ergonomische puntenslijper?!

Grapje hoor, maar ik wil maar even aangeven dat niet alleen vakantie vieren hard werken is als ouder, maar ook het schoolleven. Alleen al twee kinderen vijf dagen per week gekapt, gekleed en met een gevulde buik om 8.20 uur op school krijgen – en er zelf ook nog een beetje toonbaar uitzien op dat schoolplein vol modieuze ouders – is best een uitdaging. En dan wonen wij nog op kruipafstand van school.

Een andere meevaller is dat het vanwege corona een stuk rustiger is in de schoolagenda. Ik heb nog geen luizenpluizen, ouderavond, excursie, schoolreisje en juffendag kunnen ontdekken.

Maar goed, de dochters lijken het vooral heel leuk te vinden dat het schooljaar weer is begonnen. Die gaan ’s morgens huppelend naar school en zitten aan het eind van de dag vol verhalen. Heerlijk om te zien dat ze er zo van genieten.

Toch heb ik nog steeds gemengde gevoelens. En dat komt echt niet door die tien gevulde broodtrommels en tien paardenstaarten per week (voor acht uur ’s morgens!). Maar ze worden zo groot en het gaat zo hard. Ik knuffelde mijn jongste deze week extra vaak. Jij blijft nog lekker twee jaar thuis bij mama.

‘ Je moet er toch niet aan denken dat je kind straks als enige in de klas zit zonder ergonomische puntenslijper?!’

