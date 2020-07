Femkre Rodenburg: ‘In je volwassen leven krijg je ook allemaal een keer een flapdrol van een leidinggevende’

Femke Rodenburg (35) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor VIVA Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Alleen het beste is goed genoeg

Steeds vaker zie en hoor ik boze en kritische vaders en moeders. Bij het minste of geringste gaan ze verhaal halen op de school van hun kind. Begin deze maand reed een vader in Noord-Holland zelfs de basisschool van zijn zoon binnen. Omdat het jochie volgend schooljaar niet meer met zijn beste vriendje in de klas komt, was de man in beschonken toestand in de auto gestapt. Om tot stilstand te komen in een gang van de school waar op dat moment leerlingen en ouders binnen waren voor de afscheidsmusical.

Op de sociale media hadden velen geen goed woord over voor de levensgevaarlijke actie van de gefrustreerde vader. Toch klonk er in sommige reacties ook begrip. Natuurlijk was dit niet de oplossing om een conflict met school op te lossen, maar wie weet wat er allemaal aan vooraf was gegaan. Meermaals werd gezegd dat een verhaal altijd twee kanten heeft. Een moeder zei genoeg redenen te kunnen bedenken om pislink te zijn op een school.

Verbazingwekkend en eng vind ik zulke reacties. En typerend voor de kritische en mondige vaders en moeders van tegenwoordig. Hun prinsje of prinsesje moet de beste leerkracht hebben, met de leukste vriendjes en vriendinnetjes in de klas zitten en genoeg aandacht krijgen. En zo niet? Dan gaan we op hoge poten naar de juf, meester of liefst meteen naar de directie.

Oké, ik heb misschien makkelijk praten nu de oudste in dezelfde groep 3 is ingedeeld als haar vriendjes en vriendinnetjes. Maar als dat niet het geval was geweest, had ik me daar bij neer moeten leggen. En er alle vertrouwen in gehad dat mijn sociale dochter volgend schooljaar binnen no time nieuwe vriendschappen zou sluiten.

‘In je volwassen leven krijg je ook allemaal een keer een flapdrol van een leidinggevende.’

Natuurlijk wil je als ouder het beste voor je kind. Maar wat is eigenlijk het beste? Is dat in een klas komen met de favoriete vriendjes en vriendinnetjes? Of is noodgedwongen nieuwe contacten moeten maken misschien wel veel leerzamer? En hoe erg is het nou echt voor een kind als het een keer een jaar les krijgt van een juf of meester waar je als ouder misschien iets minder enthousiast over bent? In je volwassen leven krijg je ook allemaal een keer een flapdrol van een leidinggevende.

Ik vraag me ook af hoe lang ouders het gaan volhouden om bij iedere teleurstelling meteen in actie te komen voor hun kroost? Gaan ze straks op de middelbare school ook bij iedere tegenslag de mentor lastigvallen? En daarna de hogeschool of universiteit stalken bij al het onrecht dat hun studerende kind wordt aangedaan? Misschien bellen ze over twintig jaar zelfs witheet het bedrijf op waar hun kind niet uitgenodigd is voor een sollicitatiegesprek.

Vaders, moeders, heb eens wat vertrouwen in de juffen, meesters en scholen van jullie kinderen. En ook in jullie kinderen zelf, want die leren juist van vallen en opstaan. Volgens mij doet iedereen in het onderwijs zijn best. Als je daar twijfels over hebt, ga op een open manier het gesprek aan. Of neem eens plaats in de medezeggenschapsraad van de school als je het allemaal zo goed weet. Daar is vaak plek zat voor kritische ouders.

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in Woerden. Ze werkt als journalist en heeft daarnaast ook nog ambities op het gebied van sporten en sociale contacten.

