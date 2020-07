VIVA Mama’s Femke: ‘Uitrusten op vakantie, dat is iets van het pre-kinderentijdperk’

Femke Rodenburg (36) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor VIVA Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Vakantie met kinderen is keihard werken

,,Fijne vakantie hè, rust lekker uit”, klinkt er om mij heen. Ik bedank maar vriendelijk om deze goedbedoelde maar totaal onrealistische gelukswensen. Want uitrusten op vakantie, dat is iets van het pre-kinderentijdperk.

Het begint al met de voorbereidingen. Waar ik vroeger de dag voor vertrek mijn koffer vol gooide met kleding, bikini’s, slippers, zonnebrandcrème en boeken, begint die voorpret tegenwoordig véél eerder. Want als je voor vier moet inpakken dan kun je daar maar beter op tijd mee beginnen. Zeker omdat er tegenwoordig veel meer mee moet. Speelgoed, (zwem)luiers, vallen-en-stotenzalf en niet te vergeten de favoriete knuffels. Qua kofferruimte scheelt het gelukkig dat ik de boeken tegenwoordig thuis kan laten. Geen tijd en puf om meer te lezen dan een paar tijdschriften.

Stress

Ook het gevoel van ‘zodra je deur uit bent, is de vakantie begonnen’ is verleden tijd. Niks lekker met een cappuccino op Schiphol wachten tot je het vliegtuig in kunt. Het is nu eerder: ‘zodra je de deur uit bent, is de stress begonnen’. Past het allemaal in de auto? Heeft iedereen geplast? Zijn we niks vergeten? Hoe houden we meiden rustig op de achterbank? Zit de fietsendrager wel goed vast?

‘Met de komst van de kinderen zijn de vakantiebestemmingen ook iets minder exotisch geworden.’

Eenmaal aangekomen en geïnstalleerd op het vakantieadres, zou ik het liefst met een koud drankje in het zonnetje gaan zitten. Maar de kinderen willen natuurlijk ontdekken wat er allemaal te doen is. Dus hup: richting de speeltuin en het zwembad.

Als het tenminste zwembadweer is… Want met de komst van de kinderen zijn de vakantiebestemmingen ook iets minder exotisch geworden. Dus het kan ook zo maar zijn dat we straks staan te verregenen op de camping nog geen honderd kilometer van huis. Het zou onze dochters niks uitmaken. Die vermaken zich wel. Het is vooral van negatieve invloed op mijn eigen humeur.

Ruzie

Ook met mooi weer is een vakantie gewoon keihard werken. Want douchen, aankleden, eten, ruzie maken, poepen en het bedritueel doen niet aan vakantie. Dat gaat allemaal gewoon door. En dat slapen gaat op vakantie – in een ander bed en dichter bij elkaar – een stuk minder goed dan thuis.

Na twee weken buffelen, het hectische inpakken (er blijkt altijd iets kwijt) en de terugreis wacht thuis een stapel was waar je dagen zoet mee bent. En zodra het meeste weer schoon in de kast ligt, mag ik weer aan het werk. Dat voelt tegen die tijd echt als mogen. Lekker weer mijn eigen ding doen en niet heel de dag ‘mama’ horen.

Begrijp me niet verkeerd: ik voel me gezegend dat ik met mijn man en drie gezonde kinderen op vakantie kan. En natuurlijk geniet ik daar van de fijne gezinsmomenten. Maar uitrusten? Dat doe ik daarna wel weer op het werk!

Over Femke Rodenburg

