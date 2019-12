Fleur:’ Ik vond ze leuk. En ik begrijp dat ik dit schaamtevol zou moeten mompelen’

VIVA-journalist Fleur Meijer (38) schrijft over wat haar zoal bezighoudt.

Had ik dat, ontaarde vakantieganger die ik ben, toch zomaar even gemist: grootse ophef rondom Ilse, de nieuwe supermarktmanager van Albert Heijn. Of beter gezegd: rondom de nieuwe reclames van Albert Heijn met daarin een actrice die Ilse, de nieuwe supermarktmanager van Albert Heijn, speelt. Nu mis ik reclames ook altijd dankzij mijn handige arsenaal aan streamings- en on demandwapens, maar ik heb ze voor de gelegenheid allebei even opgezocht en bekeken.

Ik vond ze leuk. En ik begrijp dat ik dit schaamtevol zou moeten mompelen.

Maar volgens mij heb ik het goed gezien: Ilse is een vrouw van 35 met zo’n fris, vrolijk tegen-de-wind-in-bakfiets-gezicht dat ik overal op straat zie, en waar heel veel vrouwen dus op z’n minst wat van weg hebben. Ilse heeft een zoon, een vriend en een kat die graag hoofdmassages met de elektrische tandenborstel blieft. Waar vriend Bart, het type gezellige goeierd, later dan weer zijn tanden mee poetst. Ilse houdt van koken, maar op maandag doet Bart dit, wat vaak pizza’s worden, of een maaltijdpakket dat Ilse meeneemt van haar werk en Bart vervolgens op tafel zet, klaar voor zijn applaus en met nog een snufje extra peper uit molen erop. Verder staat haar auto weleens dusdanig klem geparkeerd dat ze er niet meer uit kan, en soms heeft ze het ene moment nog een glamoureus kappershoofd en het andere moment een verregend voetbalmoedershoofd. O ja, én ze is dus de baas van Albert Heijn, zegt haar zoon. ‘Nou ja, baas… Súpermarktmanager,’ zegt Ilse.

Dat is wat ik gezien heb. Gewoon een typisch Hollandse alle-ballen-in-de-lucht-moeder. Niet al te origineel, wel gezellig en herkenbaar.

Maar ik mis wel degelijk iets, blijkt als ik de verhitte commentaren lees. Zo was er iemand bij Adformatie ‘boos en diep verdrietig’. Want: ‘een dieptepunt in de emancipatie van vrouwen en vooral mannen’. Ook het feministische platform OneWorld vroeg zich af wat er in godsnaam geëmancipeerd is aan een vrouw die thuis álles moet doen terwijl haar partner hooguit een pizza in de oven schuift. En een ander repte vlammend over de ‘emotionele arbeid’ en de ‘mental load’ die vrouwen dragen door het huishouden met werk te combineren. En er was iemand die Ilse betichtte van het ‘typisch vrouwelijke’ imposter-syndroom omdat ze ontkent dat ze de baas van Albert Heijn is, maar zichzelf neerzet als ‘slechts’ een supermarktmanager. Ik dacht daarna een aantal dingen.

Het is maar een reclame. Of heb ik wéér iets gemist en hebben reclames tegenwoordig een soort plicht om een ultrageëmancipeerde werkelijkheid weer te geven?

Het is Albert Heijn. Albert Heijn is niet een merk voor een select groepje woke lieden uit de Randstad, maar ook voor nog wat licht soezende of zelfs nog diep slapende mensen uit het gehele land.

Die vriend is pas een paar seconden in beeld geweest. Ik weet zéker dat hij meer doet dan pizza’s in ovens schuiven en katten poetsen met een tandenborstel. Ilse ís ook niet de baas van Albert Heijn. Dat is CEO Marit van Egmond. Die overigens ooit begonnen is als assistent-supermarktmanager.

