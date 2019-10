Fleur Meijer:‘We hebben níet genoeg en ik bén rustig! Oké, doe maar een wijntje dan’

VIVA-journalist Fleur Meijer (37) schrijft over wat haar zoal bezighoudt

‘Ga jij anders nog even? Ja jezus, ik sta hier met m’n handen in het gehakt. Ja, gewoon: een extra kratje bier. Voor de zekerheid. En een Turks brood… Of nee, doe maar twee. Ik ga toch ook nog tzatziki maken denk ik. Dus ook nog yoghurt. Geen magere hè, tien procent. Jawél, dat vinden de mensen lekker. En haring? Ja, haring. Ah, kun je ook nog even naar Leo voor haring? Vijf. Nee, tien. In stukjes. We hebben te weinig. Wél waar!

Dat zeg ik elk jaar ja, maar nu is het echt zo. Toe nou. Dit is een kilo trouwens, denk je dat dat genoeg is? Misschien nog een half pondje erbij? Rund. Wel bio hoor, anders voel ik me schuldig. We hebben ook al plastic glazen. Jezus, de vega’s! Ik heb niet genoeg voor de vega’s! In de quiche zit ook al spek! Nee, die groente moet je in de bagna cauda dopen. Bag-na. Cau-da. Warm bad. Heel lekker hoor, warme olijfolie met knoflook en ansjovis. En ansjovis is technisch gesproken een dier. Nou ja, eigenlijk meer een bouillonblokje uit de zee. Ik denk niet dat ze een heel rijk gevoelsleven hebben. Of wel? Kut, misschien moet ik toch nog hummus maken dan. Of nee, baba ganoush, ik ben echt volledig uitgehummust. Het smaakt naar zangzaad. Nee, ik weet ook niet hoe ik dat weet. Misschien heb ik zangzaad gegeten als kind, zal ongetwijfeld. Kom op, als je nú vier aubergines haalt, red ik het net.

Help jij even mee balletjes rollen anders? O nee, ga maar snel. Hoezo: ‘nee’?

We hebben níet genoeg en ik bén rustig! Oké, doe maar een wijntje dan. Eentje kan wel. Ja, hij is lekker inderdaad. Is die koelkast nou op temperatuur? Ah, voel nou: dat bier is nog lauw! En er staan maar vier kratten in! Ik ga het verhuurbedrijf bellen.

Hé, schenk je me nou weer in? Goed, goed. Ik ga even zitten. Nee, niet de nootjes pakken, ik heb maar een pond pistache! O ja, je hebt gelijk. Ik had ook nog een zak pecan. En een zak gemixt. Haha. Ja lekker, doe nog maar eentje dan. Zijn er nog afzeggingen eigenlijk? O. Geen oppas kunnen vinden? Hoeveel mensen komen er nou eigenlijk? Wat? Laat maar horen, die playlist. Jaaaa, dat is een fijne plaat. O jee: ongelukje gehad. Volgens mij zit er een gat in dat glas. Haha. Welja, schenk maar bij. Help je zo nog wel even mee balletjes rollen? Gewoon, balletjes. Balletjes rollen. Rollen en roteren, roteren en rollen… lekker in de pan… Hoeveel mensen komen er nou eigenlijk? Tel gewoon even. Ja, ik kán wel tellen, maar ik moet rollen. Rollen en roteren. Haha. Een hele kilo gehakt lang. Hoor: nét een gedicht. Schud ik zomaar even uit m’n mouw.

Wat zeg je? Vijf-en-te-wintig? Vijf-en-te-twintig man?

Oooooo… doe nog maar één klein kleintje dan. Ik heb toch veel te veel.’

