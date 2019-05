VIVA-journalist Fleur Meijer (37) schrijft over wat haar zoal bezighoudt.

De Kameel wilde voortaan, en dit meende hij heel serieus, élk weekend iets nieuws uitproberen. En dan kun je twee dingen doen. Schampere grapjes maken over de plasticsoep aan goede voornemens die we in de loop der tijd verzameld hebben en dat ook híer natuurlijk weer niks van terecht gaat komen, haha. Elk weekend ook echt, nee, ambitie kan ons niet ontzegd worden, weet je nog, ik met m’n ‘elke werkdag eerst om zes uur ’s ochtends de deur uit voor een wandeling’, haha, om te gieren!!! Óf je stelt voor om dan nú naar de sauna te gaan. Het werd het tweede. De Kameel keek me eerst betrapt aan. Daarna vulden zijn ogen zich langzaam met angst.

‘Zonder een spier te vertrekken, liet hij zich in het koude water zakken’

‘Ja,’ zei ik monter. ‘Het is nú weekend, het is slecht weer, en ik dacht: jij bent nog nooit…’

‘Oké, oké, we gaan,’ onderbrak de Kameel. Zijn stem sloeg een beetje over.

Even later, in de auto.

‘Is het echt helemaal naakt?’

‘Ja.’ Weer die ogen. Ik, lachend: ‘Nou én? Wat is daar nou eng aan?’ De Kameel, hoopvol: ‘En straks ga jij naar de vrouwenkleedkamer en ik naar de mannen hè?’ Ik lachte nog harder.

In de gezamenlijke kleedkamer keek de Kameel schichtig om zich heen. ‘En nu?’ vroeg hij, toen hij zijn kleren in het kluisje propte. ‘Nu trek je je badjas en slippers aan.’ ‘O ja.’ De schuifdeur naar de sauna opende zich. Als door wolven opgevoed keek hij om zich heen. ‘En nu?’ ‘Nu trekken we onze badjas uit en gaan we eerst douchen.’

‘O ja. En nu?’ Hij stond vertwijfeld met de badjas over zijn arm.

‘Nu hangen we de badjas aan een haakje.’

‘O ja.’ Ik vreesde dat dit weleens een heel lange middag kon gaan worden.

Ik begeleidde de Kameel eerst naar het kruidenbad, waarbij ik opnieuw moest zeggen dat men dan wederom de badjas aan een haakje hangt. ‘Lekker,’ zei hij bij het verlaten. Het Turks stoombad, dat hij betrad na uitgebreid het bordje te hebben gelezen, vond hij zelfs heel lekker. Hij wilde straks nog eens, maar dan wat langer. Er moest namelijk, vond hij, wel serieus gezweet worden.

‘De Efteling, maar dan naakt’

In de sauna ging hij op de bovenste bank zitten.

‘Daar is ’t het heetst hoor,’ waarschuwde ik. ‘Zweten is gezond,’ sprak de Kameel, en hij draaide met een routineus gebaar de zandloper om. Na tien minuten op de onderste bank hield ik het niet meer uit.

‘Oké, oké, we gaan,’ zuchtte de Kameel. Zijn stem sloeg geenszins over. ‘Ik ga even in het koude dompelbad,’ zei hij. ‘Jij ook?’ Nee, brrr, deed ik. Weer schudde hij zijn hoofd.

Zonder een spier te vertrekken, liet hij zich in het koude water zakken. Daarna liep hij geheel zelfstandig naar het haakje waar zijn badjas hing. ‘En? Wat vind je ervan?’ vroeg ik.

Zelfverzekerd keek hij om zich heen en trok het koord van zijn badjas met een ferme ruk strak.

‘De Efteling, maar dan naakt. Waar gaan we nu in?’

