VIVA-journalist Fleur Meijer (37) schrijft over wat haar zoal bezighoudt.

‘Het blijft wonderlijk: dat iets wat bedoeld is voor louter plezier en ontspanning eerst louter wrevel en stress oplevert. Of misschien is dat niet eens zo wonderlijk. Is deze calvinistische weeffout ergens in de mens ingebakken omdat men nu eenmaal geneigd is te… Ach, weet ik ook veel. Ik heb geen zin om deze zin af te maken. Met m’n filosofietjes. Ik ben op vakantie. Maar ik zal jullie wel vertellen hoe ik hier zoal gekomen ben.’

‘Het begon, zoals wel vaker het geval is bij een vakantie, met een plan. ‘We moeten echt even weg,’ zei ik op een ochtend tegen de Kameel.

‘Ja,’ zei de Kameel. ‘Vakantie. Daar ben ik ook erg aan toe.’

‘Waar zullen we heen?’ vroeg ik. De Kameel hief zijn ogen ten hemel. ‘Moet dat nu? Ik moet naar mijn werk.’

Wrevel sloeg me met natte lappen in het gezicht. Dit doet hij nou áltijd. ‘Ja? Je hebt geen tijd meer om een paar woordjes uit te spreken? Spanje: twee lettergrepen. Frankrijk: ook twee. Portugal, oké, dat zijn er wel… ‘Doe maar Portugal.’’

‘Vanávond gaan we de agenda’s naast elkaar leggen’

‘‘Oké, dat wil ik ook wel,’ zei ik opgelucht. ‘Maar doen we dan Lissabon? Lissabon lijkt me prachtig, maar ik hoef geen week in een drukke stad te zitten. Dus misschien ergens daarbuiten, mooi in de…’

Weer die ogen en een theatrale zucht. ‘Kunnen we het hier vanavond over hebben? Ik moet nu echt weg.’ Ik kneep mijn ogen tot spleetjes, klaar voor mijn Dracarys*. Nét op tijd herpakte de Kameel zich. Hij fleemde wat zoete woordjes en sprak wederom over vanavond.’

‘Vanávond gaan we de agenda’s naast elkaar leggen. Kan hij daarna meteen zijn dagen opnemen, wel zo fijn. En dan kijken we óók naar welk gebied we precies gaan. Ja, zélfs naar wat hotels, B&B’s en huizen. Goed, allerliefste Fleur? Kon hij dan nu naar zijn werk? Vooruit.

En trouwens, ik moest ook hard aan het werk. Dat was alleen zo eenvoudig nog niet, want je hoeft tegenwoordig maar aan vakantie te dénken en de boobytraps, loopholes en zwarte gaten des internets staan al handenwrijvend klaar.’

‘Ik besloot hem niet direct te bestoken’

‘Een paar uur later was ik in elk geval zeer enthousiast over Lissabon en het omringende natuurgebied dat vol bleek te staan met kastelen, kloosters en fijne stranden. Nog een aantal uur later kwam de Kameel thuis uit zijn werk. Ik besloot hem niet direct te bestoken. Kookte een voedzame maaltijd voor hem. Vroeg hoe zijn dag was. Wachtte nog wat langer. En daarna vertelde ik heel casual over Lissabon, de leuke dingen die ik had gezien en of we misschien dan nu even konden overleggen over welke dagen we…

‘Ik ben echt héél gaar,’ zei de Kameel.

Ik zei dat dit geen probleem was, hij hoefde alleen even zijn agenda te pakken en dan konden we…

‘Ik heb mijn lenzen al uit,’ zei de Kameel.

‘Dracarys,’ zei ik.’

*Voor die ene roepende in de woestijn die Game of thrones niet heeft gezien: Google is uw vriend.