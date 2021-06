Floor Faber: ‘Toen ik geschrokken keek, zei ze: ‘Wat moet ik dan? Hem een spuitje geven?”

Als Floor Faber tijdens een ommetje alleen maar oog heeft voor de honden om haar heen, weet ze het zeker: ze wil ook een hond.

Woensdag

Een hond met een grote bek of zo’n tuttige poederdons op trippelpootjes wil ik niet, maar wat dan wel? Om daarachter te komen, heb ik afgelopen week onderzoek gedaan.

In de pauze ging ik naar het park en elke keer als ik een hond zag die me wel wat leek, snelde ik op de eigenaar af en vroeg ik wat voor ras het was. Alle eigenaren begonnen met zeggen dat hun hond de allerleukste en liefste was, maar dan…

Een vrouw vertelde dat ze met haar west highland white terrier elke maand bij de dierenarts zat. ‘Dan krijgt Joost een prik voor zijn allergieën, want hij is zo’n beetje voor alles allergisch, zelfs voor lucht, denk ik weleens. Hij krijgt speciaal voer, verse eend, en daar meng ik wat CBD-druppeltjes en speciale Chinese kruiden doorheen. Ik denk dat Joost me al met al tweehonderd euro in de maand kost.’ Toen ik geschrokken keek, zei ze: ‘Wat moet ik dan? Hem een spuitje geven? Het is natuurlijk een beetje je kind, hè.’

Ik zag een grappig Franse bulldogje dat na een rondje rennen zowat aan de beademing moest en een hond

met zo’n enorme kaak dat er makkelijk een kinderhoofd in past. ‘Hij doet niets, hoor,’ zei zijn baasje. Maar toen de hond verderop een teckel waarnam, werd ze zo ongeveer door het beest omvergetrokken.

En dan zijn er heel veel hondensoorten die gemixt zijn met een poedel: labradoodle (met een labrador), schnoodle (met een schnautzer), spoodle (met een spaniel) maltipoo (met een maltezer). Zo’n maltipoo lijkt me wel wat. Die is schattig maar niet tuttig, heeft grappige flaporen en een superzachte fleece vacht, en het formaat grote kat waardoor-ie gezellig naast me op de bank kan liggen.

Vrijdag

In het hele land is er geen maltipoo te krijgen. Veel maltipoo-fokkers zijn er niet, en ze hebben óf wachtlijsten zo lang dat ik medio 2023 aan de beurt ben, óf ze zeggen dat ik Marktplaats maar in de gaten moet houden. Daar laten ze het weten als ze een nestje hebben.

Toen ik op Markplaats ging kijken, werd ik misselijk van de prijzen. De gemiddelde hond is zo duur als een week all inclusive vakantie naar de Turkse Rivièra in het hoogseizoen, en maltipoo’s worden nauwelijks aangeboden. In België is er een fokker die maltipoo’s aanbiedt, maar de reviews waarschuwen dat je daar absoluut geen hond moet kopen.

Onder een foto van een supercute hondje lees ik: ‘Onze Polly werd de nacht nadat we haar hadden gehaald doodziek. ’s Ochtends was ze buiten bewustzijn. We hebben haar toen naar de dierenarts gebracht en die heeft haar aan het infuus gelegd. Maar het was al te laat. We hebben Polly maar één dag bij ons gehad, ze staat nu in een urn op onze schouw.’

Misschien moet ik ook maar helemaal van het idee rashond, fokker en pup afstappen. Als de vakantietijd aanbreekt, zijn er vast een hoop mensen die van hun coronahondje af willen. Dan kan ik zo’n arme snuit een nieuw thuis bieden.

De naam Floor Faber is vanwege privacyredenen gefingeerd