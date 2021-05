Floor Faber: ‘Met elk woord dat hij zegt knap ik meer op hem af’

Floors vader heeft haar geld gegeven om plantjes te kopen. En ze heeft nog steeds contact met Tinder-Lewis.

Door het tuincentrum duwen Tijmen en ik allebei een grote winkelwagen voort. Mijn tuin moet een wit-paarse bloemenzee worden en ik heb al heel wat plantjes ingeladen. ‘Zou je niet ook wat vaste planten kopen?’ vraagt hij. Niet-begrijpend kijk ik hem aan. ‘Dat zijn de planten die elk jaar terugkomen, je hebt nu alleen maar eenjarigen.’

Die afdeling vergt veel van mijn fantasie. Veel plantjes zien eruit als een stronk in een bakje aarde, alleen aan het plaatje is af te leiden wat het kan gaan worden. Ik kies plantjes uit, Tijmen leest de kaartjes. ‘Deze gaat in augustus bloeien,’ zegt hij. ‘Leuk is als sommige in mei bloeien, en andere in juli of september. Dan heb je altijd bloemen in je tuin. Verder moet je ook op de hoogteverschillen letten, en of ze in de schaduw of in de zon moeten staan. En…’Ik word er ontzettend kriegel van, en dan zijn we nog niet eens bij het gras. Tijmen zegt dat de grond eerst graszaadklaar gemaakt moet worden door het te verticuteren, er moet kalk op en voeding. Ik moet sproeien en als het ‘s nachts nog erg koud wordt er plastic overheen leggen.

‘Of ik neem gewoon kunstgras.’ Hij kijkt zo geschokt dat ik er de slappe lach van krijg.

De rest van de middag zijn we in mijn tuin bezig. De bakken met bloeiende eenjarigen zien er vrolijk uit, de rest van de tuin is nog steeds een modderpoel met hier en daar een plukje groen. Volgens Tijmen gaat het helemaal goed komen.

Zondag

Op een bankje in het park wacht ik op Tinder-Lewis met wie ik elke dag chat. Hij is vijf minuten te laat, tien minuten… Dan komt hij aanlopen in een zwart trainingspak.

En niet in een of ander sexy geval waarin de spierbundels en de bilpartij goed uitkomen, maar in een joggingbroek die onder zijn basketbalbolle buik hangt. Teleurstelling wegslikken, vrolijk roepen: ‘Wat leuk om je eindelijk in het echt te zien!’

We lopen in de richting van het theehuis en ik merk dat ik als een kip zonder kop aan het kakelen ben over mijn gras, wat de ideale groeitemperatuur is en over wel of niet sproeien. Dat komt vooral omdat Lewis zo zwijgzaam is en ik het doodeng vind om een stilte te laten vallen.

Pas als ik opmerk dat ik schoon genoeg heb van dat coronagedoe, begint hij te praten. Hij vindt de maatregelen totale onzin en wil zich zeker niet laten inenten. ‘98% heeft nauwelijks klachten, dus ik ga niet het proefkonijn zijn voor een vaccin dat nauwelijks is getest.’

‘Maar er zijn al zo veel mensen ingeënt,’ zeg ik. ‘Als er echt serieus problemen waren, was dat nu toch wel naar boven gekomen?’’

‘Wat ben jij naïef.’ En hij ontvouwt een wilde complottheorie waarin de Chinese geheime dienst een grote rol speelt. Met elk woord knap ik meer op hem af. Hij blijkbaar ook op mij, want ‘s avonds appt hij dat het tussen ons niets gaat worden. En ook al ben ik het helemaal met hem eens, het voelt toch kut.

Floor Faber is een pseudoniem

