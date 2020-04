Hoofdredacteur Debby: ‘Geld moet rollen en, tja, ik help de economie graag een handje’

Er zijn twee soorten mensen: spaarders en spenders. Ik hoor overduidelijk bij die laatste categorie. En zet daar gerust het woordje ‘big’ voor. Het geld dat maandelijks binnenkomt, geef ik met het grootste gemak tot de laatste cent uit. Etentjes, boeken, kleding, vakanties. Geld moet rollen en, tja, ik help de economie graag een handje. Als je met een gat in je hand bent geboren, kom je daar niet gauw vanaf. Natuurlijk, door schade en schande heb ik geleerd om altijd een klein buffertje achter de hand te hebben en ik zet mezelf daarom regelmatig op piekendieet.

Als je met een gat in je hand bent geboren, kom je daar niet gauw vanaf.

Maar keihard sparen voor ‘later’ of ‘een appeltje voor de dorst’ heeft bij mij nooit weerklank gevonden. Ik voelde de urgentie niet, simpelweg omdat ik het nooit echt nodig had. Maar dat kan maar zo veranderen nu we wereldwijd keihard af stiefelen op een economische crisis als gevolg van COVID-19. Het is slim om juist nú een buffer te bouwen zodat je straks, als het even iets minder gaat, tegen een stootje kan. Oké. Goed punt. Maar hoe doe je zoiets? Is het handig om geld op een spaarrekening te zetten of zijn er andere, lees: leukere, manieren om geld op te potten? We vroegen het aan een professional. Financieel expert Renée Lamboo – ooit diep in de schulden, nu een flinke spaarpot – geeft ons tips in VIVA.

