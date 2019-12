Géza schrijft:‘Mijn moeder antwoordde ongemakkelijk dat het niet erg zou zijn als ik wél een vieze jongen was’

Géza Weisz (32) is acteur en dj en schrijft in VIVA over zijn leven.

Ik was veertien toen ik voor het eerst porno keek. Internet bestond nog maar net en het was een groot wonder toen er plotseling een naakte vrouw in mijn beeldscherm verscheen. De technologie reikte helaas nog niet zover dat je met een sneltoets alles kon verbergen, dus lukte het me niet om het vrouwelijk gekreun te doven voordat mijn moeder de kamer binnenkwam. Mijn rode wangetjes spraken boekdelen en ik maakte het er niet beter op door te zeggen dat mijn computer waarschijnlijk een virus had opgelopen en ik heus geen vieze jongen was. Mijn moeder, die niet veel van computers begreep, maar wel wist dat dit geen virus was, antwoordde ongemakkelijk dat het niet erg zou zijn als ik wél een vieze jongen was, omdat alle jongens van mijn leeftijd af en toe vieze jongens waren. Het is nooit meer helemaal goed gekomen tussen porno en mij. Daar waar de mannen uit mijn voetbalteam niets anders doen dan seksfilmpjes in onze whatsappgroep delen en bijna al mijn vrienden geen genoeg lijken te krijgen van de vele erotische websites, interesseert het mij allemaal vrij weinig. Zo’n drie tot vier keer per jaar scroll ik een beetje verveeld door wat video’s, terwijl ik weinig originele suggesties in de zoekbalk uitprobeer.

Misschien ben ik een tikkeltje ouderwets, maar in mijn optiek wint niets het van de eigen fantasie.

Wat me wel opvalt, is de impact die porno heeft gehad op de hedendaagse seks, die steeds harder en minder intiem lijkt te worden. Ook ik heb het een lange tijd als een nederlaag ervaren wanneer een vrouw niet zoveel geluid maakte als in de video’s en keek dan met jaloezie naar de gigantische vleesknuppel waarmee de gemiddelde porno-acteur zijn tegenspeelster te lijf ging. Ik ben geen voorstander van censuur, maar ik ben er wel van overtuigd dat de verwachtingen van elkaar steeds minder reëel worden door het zien van al die beelden.

Vrouwen die massaal hun borsten vergroten en hun schaamlippen verkleinen, mannen die meteen naar een keel grijpen of op billen beginnen te rammen wanneer ze voor het eerst met iemand het bed delen.

In het boek Your brain on porn legt schrijver Gary Wilson uit dat de pornokijker steeds heftiger en extremer materiaal nodig heeft om opgewonden te raken. Niet verrassend is het dus ook, dat het steeds lastiger wordt voor de kijker om nog opgewonden te raken van de ‘gewone’ partner. Mensen die vaker porno kijken, zijn over het algemeen minder tevreden over hun seksleven, hun eigenwaarde en hun relaties. Je zou hopen dat het grote aanbod aan video’s de mensen zou inspireren om tot nieuwe inzichten te komen, ik vrees echter dat we steeds verder verwijderd raken van elkaar en dat is ontzettend jammer.

Foto: Rachel Schraven