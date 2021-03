Géza schrijft: ‘Het is zeer ijdel om jezelf kunstenaar te noemen’

Géza Weisz (34) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

In 2015 verscheen Amy, een documentaire over het leven van Amy Winehouse. De hele wereld raakte in de ban van de gestorven ster en ook ik was na het zien van de film een tijd lang bezeten van deze intrigerende vrouw.

Wekenlang draaide ik alleen nog maar haar muziek en luisterde ik met gespitste oren naar songteksten die ik jarenlang vrolijk hadmeegezongen, maar die ineens een andere betekenis kregen. Amy is niet de enige popster die aan haar roem ten onder is gegaan. Veel iconische beroemdheden grijpen naar de fles of maken middels excessief drugsgebruik vroegtijdig een einde aan hun leven.

In 2018 verscheen de film Whitney over Whitney Houston. Gek genoeg heb ik over deze film veel minder gehoord, terwijl Whitney’s (zang)talent zeker niet onderdoet voor dat van Amy. Ook de levensloop van Nippy – zoals ze door naasten werd genoemd – is minstens zo fascinerend. Al op zeer jonge leeftijd ontdekt Whitney’s moeder Cissy dat ze goud in handen heeft met haar knappe, muzikale dochter. Cissy is zelf achtergrondzangeres, maar al gauw wordt duidelijk dat dochter Whitney is gezegend met een veel groter talent.

Ze scoort de ene hit na de andere en gaat met tweehonderd miljoen verkochte platen tot de bestverkopende soloartiesten aller tijden behoren. De familie klampt zich vast aan het succes van de ster. Haar broers gaan mee op tour en vliegen samen met haar de hele wereld over. Ze profileren zich als tourmanagers, maar assisteren vooral bij het ronselen en nuttigen van coke en drank. Net als bij Amy gaat het pas echt mis wanneer Whitney een ‘fout vriendje’ krijgt.

Ze trouwt met de beruchte bad boy Bobby Brown en dan zien we haar publiekelijk aftakelen. Wanneer ik de beelden zie van een uitmergelde Whitney die geen noot meer zuiver weet te raken, maar gedwongen op tour moet nadat ze al haar geld erdoorheen heeft gejast, breekt mijn hart. Waarom moeten de grootsten der aarde toch altijd zo ver afglijden? Is het onlosmakelijk verbonden aan het geld en de roem? Of is het andersom en zijn vooral de meest gevoelige en kwetsbare zielen in staat om hun talent tot zo’n ongekende hoogte te etaleren?

In een interview vroeg iemand mij laatst of ik mezelf als kunstenaar zie. Het antwoord luidt: nee. Niet alleen ben ik van mening dat het van zeer grote ijdelheid getuigt jezelf een kunstenaar te noemen, ik ben er ook van overtuigd dat ik een veel te gelukkig leven leid om een kunstenaar te kunnen zijn.

Tegen het einde van de film wordt duidelijk dat Whitney in haar jeugd is misbruikt. Iets wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan haar tomeloze verlangen naar destructie. De vraag die na afloop beklijft: was Whitney ook zo’n legende geworden als ze niet op jonge leeftijd al zo was beschadigd?

Eén ding is zeker: na het zien van deze documentaire zal ik altijd van haar blijven houden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief