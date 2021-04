Géza schrijft: ‘Ik ben momenteel in de ban van het Britse koningshuis’

Géza Weisz (34) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

Wie mij de laatste jaren weleens gelezen heeft, weet wellicht dat ik hopeloos achter de feiten aanloop, vooral als het op tv-series aankomt. Vroeger, in een ver verleden, toen de restaurants nog open waren en ik met vrienden uit eten ging, werd ik voortdurend door ze bespot om mijn vaak veel te late enthousiasme voor een serie. Spuit elf werd mijn bijnaam onder tafelgenoten, die The Sopranos, La casa de papel en Penoza al jaren eerder gezien, besproken en in de kast der vergetelheid gestopt hadden.

Gelukkig zijn de restaurants nu dicht en is er niemand die mij nog kan confronteren met m’n achterstallige Netflix-kennis. Zo ben ik momenteel volledig in de ban van het Britse koningshuis. Nadat ik gisteren het vierde en voorlopig laatste seizoen van The crown heb afgekeken. Wat mij betreft een van de meest liefdevolle en zorgvuldige series die ik tot nu toe heb gezien. Het tempo is af en toe wat traag, maar nimmer gaat het briljant gespeelde verhaal over de dynastie vervelen.

Ik ben niet opgevoed met een grote liefde voor welk koningshuis dan ook. Pas toen drie jaar geleden mijn vader tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau werd benoemd, ontstond er plotseling een groot enthousiasme voor blauw bloed in onze familie.

Zelf heb ik mijn hele jeugd geloofd een prins te zijn. Omdat ik in het Prinsengrachtziekenhuis geboren ben en mijn ouders vertelden dat alle jongetjes die daar vandaan kwamen prinsjes waren. De onthulling van dit fabeltje vormde voor mij een nog groter trauma dan de ontdekking dat Sinterklaas niet bestond.

Enfin, terug naar het Britse kostuumdrama, waarin we de huidige koningin Elizabeth II zien veranderen van een naïef, zachtaardig prinsesje in een onvermurwbare, koele koningin. Al zou de helft van de gebeurtenissen verzonnen zijn, het is fascinerend om een kijkje te krijgen in Buckingham Palace. Een plek die van buitenaf een hemels paleis lijkt, maar van binnen een gouden kooi blijkt, waar men gevangen zit in ouderwetse tradities.

De serie zit vol sappige verhalen over de affaires van prins Philip, prins Charles en prinses Diana. We krijgen een goed beeld van het contrast tussen de brave koningin Elizabeth en haar onstuimige zus, prinses Margaret, die er een losbandig leven op nahield.

Het zijn echter vooral de verschillende emotionele lagen van de hoofdrolspelers die de serie zo interessant maken. Het ene moment heb je een onvoorstelbare hekel aan een karakter. Een paar uur later begrijp je volledig waarom iemand zo geworden is.

De serie maakt pijnlijk duidelijk hoe groot de kloof tussen het volk en het koningshuis is. Maar binnen de muren van het paleis blijken toch allemaal mensen van vlees en bloed te leven. Die net als wij getroffen worden door banaliteiten als liefdesverdriet, jaloezie en faalangst. In het eerste seizoen vond ik prins Philip een vreselijk egoïstisch mannetje. Maar nu ben ik toch echt verdrietig dat hij er niet meer is.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?