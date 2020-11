Géza schrijft: ‘Dreigend fluister ik dat ik Tim Hofman persoonlijk ken’

Géza Weisz (33) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

‘Afgelopen lente maakte het snel verspreidende virus een einde aan onze langgekoesterde wens om naar Mexico te reizen. Mijn vriendin en ik hadden de reis al helemaal uitgestippeld én geboekt. We zouden beginnen met vijf dagen Mexico Stad, om vervolgens vier nachten tot rust te komen op het tropische Isla Holbox. Dan zouden we nog twee nachten verblijven in Residence Coqui Coqui, dat – als ik de Instagramfoto’s mag geloven – het mooiste hotel op aarde is en we zouden onze reis afsluiten met vijf nachten aan de kust van Tulum.

In geen van de annuleringsvoorwaarden staat iets vermeld over een eventuele uitbraak van een pandemie. Als we alle accommodaties mailen dat we noodgedwongen onze boekingen moeten annuleren omdat er geen enkel vliegtuig meer richting Noord-Amerika opstijgt, krijgen we binnen vierentwintig uur ons geld teruggestort. Over de vliegtickets hoeven we ons geen zorgen te maken: we hebben immers een ‘cancel for any reason insurance’ afgesloten bij een online reisbureau. Via hun site probeer ik

onze tickets te annuleren. Na drie kwartier struinen, lees ik in piepkleine lettertjes dat boekingen alleen telefonisch geannuleerd kunnen worden. Omslachtig, denk ik bij mezelf. Het is 2020, wie belt er nog?

Maar goed, we zitten midden in een lockdown en veel beters heb ik toch niet te doen, dus bel ik het nummer van de klantenservice. Na anderhalf uur in de wacht, wordt er zonder pardon opgehangen. Nogmaals bel ik het nummer, ditmaal wordt de verbinding direct verbroken. Online vind ik een Spaans nummer van het hoofdkantoor; ook daar krijg ik geen gehoor. Ze kennen me slecht als ze denken dat ik me hierdoor uit het veld laat slaan, want de rest van de week blijf ik aan één stuk door bellen. Dagenlang sta ik in de wacht tot ik uiteindelijk een Indiase stem aan de lijn krijg.

De man is door zijn gebrekkige Engels nauwelijks te verstaan en mijn bloeddruk nadert een kookpunt, dus schreeuw ik: ‘HELLO THIS IS GEZA WEISZ, I WOULD LIKE TO CANCEL MY FLIGHTS!’ De man is hoorbaar wel wat boze mannetjes gewend, want hij laat zich niet van z’n stuk brengen: ‘I’m sorry sir, but we can not cancel your flights.’ Zuchtend onderbreek ik de man: ‘I think you can, because I have a cancel for ANY reason insurence, sir.’ De man valt even stil. ‘Yes, but due to corona, we can not cancel your flights, sir.’ Na een volgende woede-uitbarsting, draagt de man mij over aan zijn, net zo onverstaanbare, manager.

Dreigend fluister ik dat ik Tim Hofman persoonlijk ken, die in zijn YouTube-serie ‘ANGRY’ hun malafide praktijken aan het licht zal brengen zodat niemand in Nederland ooit nog een ticket bij ze zal boeken. Ik denk niet dat de Indiase man weet wie Tim Hofman is, maar het lijkt indruk te maken, want niet veel later krijg ik een reeks vouchers in mijn mailbox. Ontzettend vriendelijk, maar we weten allemaal dat dit reisbureau al hartstikke failliet is tegen de tijd dat we weer gezellig op vakantie mogen.

Beeld: Rachel Schraven

