Géza Weisz (33) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

Het was nobel van Famke om haar eigen reputatie op het spel te zetten voor de maatschappij. Want daar was het haar allemaal om te doen: niet alleen de jeugd, maar de hele maatschappij voelt zich, volgens Famke, niet gehoord. Het kabinet communiceert immers niet genoeg. ‘Toon gewoon wat meer medeleven,’ zei de influencer bij Jinek aan tafel.

Het interview ging – om in het jargon van Famkes doelgroep te spreken – viraal. Heel Nederland zag vol verbijstering hoe dit jonge meisje de ene flater na de andere sloeg. Alle BN’ers die zich achter #ikdoenietmeermee hadden geschaard, verwijderden vlug hun protestvideo’s. Ondanks haar immens grote bereik op social media bleek Famke niet de meest strategische vertegenwoordiger van deze nieuwe rebelse beweging.

Nadat ik drie keer schaterlachend het interview bij Jinek heb bekeken, beklijft vooral een triest gevoel. Het leedvermaak om dit naïeve meisje is eigenlijk misplaatst. Het is niet haar schuld, dat zij – ondanks haar spiekbriefje – geen fatsoenlijke zin geformuleerd krijgt. Het is wel degelijk de schuld van het kabinet dat dit soort mensen nu in talkshows de onvrede van het volk moet vertegenwoordigen. Want laten we wel wezen, Famke is niet de enige die er geen snars van begrijpt.

Geen van ons heeft enig idee wat het beleid is van dit kabinet. Het is moeilijk om je te laten leiden door huilende mannen die hun eigen verzonnen veiligheidsregels niet weten na te leven en waar gaat het naartoe met onze beschaving als de minister-president in de camera roept dat mensen ‘gewoon hun bek moeten houden’? Niemand weet wat het plan van aanpak is en onze leiders lijken steeds incapabeler.

Daar waar we in maart nog blind op onze regering vertrouwden en we ons als makke schapen naar binnen lieten leiden, lijkt een tweede lockdown nu uit den boze. We hebben het virus nog lang niet onder controle, maar zoals terecht op het briefje van de zangeres stond: ‘De volksgezondheid is veel breder dan alleen corona’. Meer dan in de lente is nu duidelijk geworden hoe gigantisch de impact van het beleid is op onze samenleving.

De grote crisis is begonnen en de haperende economie maakt veel slachtoffers. Dat Famke dat niet goed wist te verwoorden, is inmiddels wel duidelijk, maar de vraag voor de overheid blijft overeind: wat is het plan? En waarom wordt dat niet gedeeld met het volk? Wat is de gedachte achter alle maatregels? Het is niet vreemd dat onze regering zich geen raad weet met een onbekend virus, dat zich razendsnel door ons land verspreidt, maar de mensen zijn het beu om in het duister te tasten.

Dat er beleidsfouten worden gemaakt, is inherent aan een situatie als deze. Maar op het moment dat mensen het gevoel krijgen dat politici meer bezig zijn met hun positie te behouden dan met het land te regeren, breekt de pleuris uit. Het volk is misschien wel dom, maar lang niet gek.

Beeld: Rachel Schraven

