Geza schrijft: ‘Hoe word ik rijk? ‘

Géza Weisz (32) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

We zitten aan een Deense designtafel. Overal staan pannetjes met – op het oog – de meest zalige gerechten. Gepassioneerd vertelt mijn goede vriend Ron Simpson wat we vanavond gaan eten. Hij wijst een beetje twijfelachtig naar de schotel met worteltjes. Het recept vraagt normaliter om een beetje honing, maar daar ben ik allergisch voor, dus heeft hij voor de gelegenheid ahornsiroop gebruikt en hoopt maar dat dat net zo lekker smaakt. Ik voel me meteen schuldig en zeg maar niet dat ik ook een allergie heb voor de aardbeien die rijkelijk om de burrata heen sieren. Ron weet als geen ander hoe je eten tot een mythische status kunt brengen. Het is dus geen toeval dat zijn concept The avocado show inmiddels wereldberoemd is. Op menig ‘to do’-lijstjes van toeristen doet een bezoekje aan de bekende avocado-restaurants niet onder voor die aan het Rijksmuseum of het Anne Frank Huis. Ron is een visionair, een ware strateeg en ik weet zeker dat hij net zo’n groot succes had kunnen vergaren met een bloemkool of een worteltjes-show.

Altijd als ik met Ron eet, raak ik geïnspireerd en gaat mijn ondernemershart sneller kloppen. Het is hoogstwaarschijnlijk ook aan hem te wijten dat ik mijn eier-restaurant Oeuf begonnen ben. Oeuf is nog niet zo beroemd als The Avocado Show, maar desalniettemin gaat het niet onverdienstelijk, dus vraag ik hem of hij me aanraadt al een tweede vestiging te openen.

Hij kijkt me stoïcijns aan en vraagt: ‘Wat is je doel? Wil je rijk worden?’

Ik verslik me in mijn wortel en mijn wangen kleuren rood. Ik kom uit een behoorlijk links en artistiek milieu. De ambitie om rijk te worden – dat voelde ik op zeer jonge leeftijd al aan – is er niet eentje die je hardop uitspreekt. Als ik het stukje wortel eindelijk heb doorgeslikt antwoord ik: ‘Niet per se, ik vind het gewoon leuk om te ondernemen.’ Hij knikt: ‘Als je wel rijk wilt worden, waar helemaal niets mis mee is, dan moet je een exit-plan maken. De meeste rijke mensen zijn dat geworden middels een exit.’ Ik durf niet te vragen wat een exit precies inhoudt, maar mijn onnozele hoofd verraadt ongetwijfeld dat ik het niet snap, want hij voegt daar nog aan toe: ‘Je aandelen op het juiste moment verkopen.’ Het is grappig hoeveel iedereen stiekem met geld bezig is, maar hoe weinig mensen daadwerkelijk zich openlijk durven te richten op het verdienen ervan. Bijna iedereen maakt zich zorgen over geld, maar de meest gestelde vragen op Google zijn: ‘Hoe lang moeten aardappels koken?’ ‘Hoe verwijder je Facebook?’ en ‘Wie is de mol?’ Grappig genoeg komt de vraag ‘Hoe word ik rijk?’ in de top honderd niet voor. Ik realiseer me, dat ik voortdurend onrustig ben over geld en het verdienen ervan, maar ook ik heb deze simpele vraag zowel Google als mezelf nog nooit gesteld. Dus mocht je over vijf jaar in de krant lezen dat ‘Géza Weisz een exit gemaakt heeft’, dan kun je ervan uit gaan dat ik of per ongeluk een aardbei heb gegeten of stinkend rijk geworden ben.

Foto: Rachel Schraven