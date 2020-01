Géza schrijft: ‘Dat ze zelf al jaren worstelen met hun eigen seksleven laten ze achterwege’

Géza Weisz (32) is acteur en dj en schrijft in VIVA over zijn leven.

Lize Korpershoek maakte de zeer persoonlijke documentaire Mijn seks is stuk. In de film deelt Lize met haar kijkers hoe ze al jaren nauwelijks seks heeft met haar partner Tim (Hofman). Ze vraagt zich hardop af waarom haar zin in seks altijd verdwijnt na de eerste verliefdheid en of daar een psychische of fysieke reden aan ten grondslag ligt. Ik zit aan tafel met een stel vrienden en al gauw wordt Lize het gesprek van de avond. Zoals dat wel vaker gaat met mensen die een taboe proberen te doorbreken, worden de beweegredenen van Lize gewantrouwd.

Waarom moet ze dit met iedereen delen? Is het geen schreeuw om aandacht?

En als je een film over dit onderwerp maakt, waarom nodig je dan niet meer mensen uit om hun verhalen te delen, zodat het iets wetenschappelijks wordt? Ik merk dat het gesprek aan tafel me steekt. Niet alleen vind ik het dapper van Lize dat ze het onbespreekbare bespreekbaar probeert te maken, maar ik voel me ook aangevallen, omdat al deze vragen net zo goed voor mij gelden, in alles wat ik doe. Deze columns bijvoorbeeld; voortdurend worstel ik met de banaalste problematiek en probeer die hier vorm te geven. Is dat ijdel? Een schreeuw om aandacht? Ongetwijfeld, maar ik doe mijn best om het zo oprecht mogelijk te doen. Blijkbaar heeft Lize een drang om zich te uiten en wil zij een zo groot mogelijk publiek aanspreken. Is het dan niet juist prijzenswaardig dat zij dat platform op een nuttige manier gebruikt? In dit individualistische tijdperk waarin millennials de onverzadigbare drang hebben om alles vast te leggen en met elkaar delen, vind ik Lize een heldin.

Zij maakt gebruik van haar vloggersgeest om haar kwetsbaarste en precairste onderwerp gestalte te geven.

Na een medische test blijkt Lize’s lichaam niet stuk te zijn, het is dus een psychische blokkade die haar parten speelt. Zodra ze zich veilig waant bij een partner, verdwijnt het verlangen iemand tevreden te houden met seks. De deskundige in de film concludeert dat Lize bij haar eigen gevoel terecht moet komen, wat in eerste instantie vooral uit verdriet zal bestaan. Tafelheer Adriaan van Dis weet zich bij De wereld draait door totaal niet te verhouden tot Lize. Zijn vraag of ze niet bang is dat haar kinderen later getreiterd zullen worden met deze film, toont ons precies hoe belangrijk het is dat iemand als Lize op de barricades springt. Mijn vrienden aan tafel delen het ongemak met de heer van Dis. Dat ze zelf al jaren worstelen met hun eigen seksleven laten ze gemakshalve achterwege. Laten we hopen dat het op een dag niet meer gênant is om dat met elkaar te bespreken.

