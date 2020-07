Géza Weisz (33) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

Ik zal er niet langer omheen draaien. Ik kijk elke woensdag naar De Bachelorette, het realityprogramma alwaar soapactrice en Instagram-model Gaby Blaaser op zoek gaat naar een geschikte man. Het klinkt wellicht onvoorstelbaar, dat ik – het neusje van de artistieke elite – nu de dagen aftel voordat ik weer mag toezien hoe een stel volgetatoeëerde spierbundels de aandacht van de voluptueuze Gaby probeert te trekken. Het format is niet zo heel ingewikkeld; Gaby gaat om de beurt met achttien verschillende mannen op date en wij mogen daar getuige van zijn. Elke aflevering eindigt met een zogeheten rozenceremonie, waarbij Gaby een roos aan haar potentiële partners overhandigt en met tranen in de ogen de bloemloze jongens terug naar huis stuurt. Ordinairder dan dit programma wordt het niet op Videoland en toch wil ik blijven kijken, elke week weer.

Het succes van de serie zit hem in het feit dat we uiteindelijk allemaal op zoek zijn naar ware liefde, óók Gaby Blaaser

Wat maakt deze serie leuker dan de duizend andere datingshows die ik de revue heb zien passeren? Het antwoord zit ’m in de oprechtheid van de hoofdrolspelers. Niet alleen de achttien vrijgezelle mannen hunkeren naar een leven met de vierendertig jarige actrice, ook Gaby stelt zich voortdurend kwetsbaar op. Ze neemt iedere kandidaat even serieus en deelt al haar op- en afwegingen, na elke date, met ons kijkers. Natuurlijk vormen de soms wat tactloze uitspraken van de heren her en der voor een beetje leedvermaak. Zo zegt vrachtwagenchauffeur Ritchie in één van de afleveringen tegen Gaby dat zijn vorige vriendinnetje óók een escort was. Gelukkig voegt Ritchie daar gauw aan toe dat hij open-minded is en het hem niets kan schelen of je nou als escort werkt of schaars gekleed op Instagram staat. En ook de wat ongemakkelijke pogingen van sommige heren om Gaby bij de eerste de beste date op de bek te pakken, werken op de lachspieren.

Maar wat na het zien van De Bachelorette vooral beklijft, is de manier waarop iedereen op geheel eigen wijze zijn uiterste best doet om indruk op Gaby te maken. Je krijgt plaatsvervangende zenuwen als de heren in aflevering negen met haar ouders op date mogen en hun potentiële schoonouders voor zich proberen te winnen. Herkenbaar is de manier waarop Gaby zich vervolgens laat leiden door het oordeel van haar vader en moeder. Het succes van de serie zit hem in het feit dat we uiteindelijk allemaal op zoek zijn naar ware liefde, óók Gaby Blaaser. Misschien is er op haar Instagrampagina weinig authentieks te vinden, maar zodra iemand zich eerlijk opstelt, is dat altijd de moeite waard om naar te kijken.

Foto: Rachel Schraven

