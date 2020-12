Géza Weisz (33) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

Bijna drieduizend mensen kwamen om toen in 2001 twee vliegtuigen de Twin Towers invlogen. Men geloofde dat Osama bin Laden achter de operatie zat, maar mijn klasgenoot Pietertje wist zeker dat de Amerikaanse overheid hier verantwoordelijk voor was. Toen Pietertje verkondigde dat ze dit in samenwerking met de Mossad (Israëlische geheime dienst) hadden gedaan, maakte een vertrouwd schuldgevoel zich van mij meester, ik was immers de enige jood aanwezig en in de ogen van de meeste klasgenoten was er geen verschil tussen joden en Israëliërs.

Volgens Pietertje was het onmogelijk dat juist de paspoorten van de kapers de explosie hadden overleefd. Ook het instorten van de gebouwen had volgens hem niets met de gecrashte vliegtuigen te maken. De CIA had die explosieven in het gebouw geplaatst. Vanzelfsprekend waren er, op de dag van de aanslag, geen joden aanwezig in de gebouwen en natuurlijk was deze kostbare operatie door de Rothschilds gefinancierd: een joodse bankiersfamilie die al jaren de hele wereldeconomie in handen probeerde te krijgen.

Ademloos hingen mijn klasgenoten aan Pietertjes lippen. Het was de eerste keer dat ik intelligente mensen zonder blikken of blozen door een conspiracy theorie opgeslokt zag worden. Enigszins verbouwereerd zei ik: ‘Sorry, maar hoe weet jij dit allemaal?’ Trots glimlachte Pietertje: ‘Van m’n pa. Die is architect.’ ‘Ah,’ zei ik. ‘Albert Speer is dus jouw vader? Ik wist helemaal niet dat die nog leefde.’ De groep keek mij niet-begrijpend aan, dus lichtte ik mijn ‘grap’ toe: ‘Speer, weten jullie nog? De architect van Hitler…’ Gauw veranderde de groep van onderwerp, maar dit was zeker niet de laatste keer dat ik getuige werd van een wantrouwen jegens het verhaal omtrent 9/11.

Omdat ik nu weleens wil weten waar de commotie om te doen is, kijk ik het gesprek tussen Lange Frans en George van Houts terug op internet. Al gauw realiseer ik me dat deze mannen verdergaan waar Pietertje geëindigd is. Van Houts is beter ingelezen en intelligenter dan dat Pietertje toen was. De maker van de succesvolle theatertour De verleiders is een man die je op zijn woord wilt geloven, zeker als je Lange Frans bent, die alles en iedereen aangrijpt om de overheid in een kwaad daglicht te stellen.

Op een volgend filmpje van de rapper zien we hem een grote menigte aanmoedigen, in zijn megafoon roept hij dingen als: ‘Wij zeggen nee tegen vaccinaties’ en ‘Wij zeggen nee tegen pedofielen in topposities binnen justitie’. Eén ding weet ik zeker: ook binnen regeringen worden fouten gemaakt en aan sommige verhalen kleven haken en ogen die ruimte bieden voor meerdere interpretaties, maar zodra het volk gaat luisteren naar mensen als Lange Frans, komt de anarchie steeds dichterbij. Daar moet je maar zin in hebben.

Beeld: Rachel Schraven

