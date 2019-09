Géza schrijft: ‘Ik denk meteen dat dit haar voorbereiding is op een nieuwe rol’

Géza Weisz (32) is acteur en dj en schrijft in VIVA elke week over zijn leven.

Ik zit mijn tekst nog door te nemen als de deur van het auditielokaal opengaat en er een springerig meisje binnenkomt. Ze praat aan één stuk door, terwijl ze haar duffle bag leeggooit op het tapijt. Ze tovert de meest exotische jurkjes met tijgerprint tevoorschijn waaruit ze het ordinairste exemplaar uitkiest. Inmiddels is ze begonnen met het opplakken van paarse nepnagels. ‘Ze hebben diamantjes, zie je?’ Ik knik enthousiast. ‘Sorry, ik ben zo zenuwachtig! Mag ik je een knuffel geven?’ Terwijl ze me stevig vasthoudt, komen de casting- director en de regisseur binnen. ‘Jullie hebben elkaar al gevonden zie ik,’ lacht de castingdirector. ‘Ik vind het gewoon gek om zo’n intieme scène te moeten spelen met iemand die ik niet ken,’ antwoordt het meisje. ‘Dat snap ik helemaal. Als jullie zijn uitgeknuffeld, kunnen we beginnen.’

‘Ik ben Imanuelle Grives.’

Het meisje gaat voor de camera staan. ‘Ik ben Imanuelle Grives. Ik ben van Surinaamse afkomst en heb voornamelijk ervaring als trainingsactrice.’ Van de zenuwen is niets te merken wanneer Imanuelle als een panter op mij afsluipt en daarbij grommende geluiden maakt. Ik moet m’n best doen om mijn mond niet open te laten zakken van bewondering.

Imanuelle is de eerste gegadigde voor de rol van Rowanda. En ze speelt zo goed dat de castingdirector alle andere kandidaten kan afbellen. Op de eerste draaidag van Alleen maar nette ‘Ik denk meteen dat dit haar voorbereiding is op een nieuwe rol’ mensen is Imanuelle bijna zeventien kilo aangekomen. Ik leer haar kennen als een megagetalenteerde actrice, maar bovenal bezit ze een lief karakter.

‘Meteen denk ik dat dit haar voorbereiding moet zijn op een nieuwe rol.’

Dus schrik ik me een ongeluk wanneer ik een artikel van Robert Vuijsje krijg doorgestuurd. Imanuelle is met honderd xtc-pillen en twintig gram coke op zak gepakt bij een festival in België. Meteen denk ik dat dit haar voorbereiding moet zijn op een nieuwe rol. Niet veel later bevestigt haar advocaat dit in een statement naar de media. Al gauw word ik door meerdere roddelprogramma’s gebeld of ik iets wil zeggen over deze situatie. Ik voel me een beetje laf dat ik dit weiger, maar ik weet oprecht niet wat te zeggen. Laten we er inderdaad van uitgaan dat het hier een voorbereiding op een rol betreft, maar dat maakt het voorval niet minder dom en strafbaar. Als ik door rood rijd, dan weet ik dat het voor de agent geen verschil maakt of ik ontzettende haast heb of me aan het voorbereiden ben op een rol van snelheidsduivel.

‘Waar ligt de grens?’

Vol bewondering heb ik in het verleden gekeken naar enkele method actors, maar waar ligt de grens? Wat als iemand een pedo el moet spelen of een seriemoordenaar? Method actor Dustin Hoffman bereidde zich voor op een rol in de Marathon man door 72 uur niet te slapen. Waarop zijn tegenspeler Laurence Olivier zei: ‘My dear boy, why don’t you just try acting.’

Foto: Rachel Schraven