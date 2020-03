Hoofdredacteur Debby: ‘De vraag is alleen: hoe vinden we dán die ware liefde?’

Als nieuwbakken vrijgezel zou ik naar hartenlust kunnen swipen voor de liefde. Maar de datingapps Tinder en Happn hebben het precies één week volgehouden op mijn telefoon. We waren geen match. Ik vind dat geswipe een tijdrovende missie (gemiddeld 38 uur voordat het tot een afspraakje komt) en successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Want doordat datingapps steeds beter weten wat onze interesses en voorkeuren zijn, krijgen we vooral potentiële prijsduifjes voorgeschoteld die volgens het algoritme goed bij ons passen. Dat kan heel handig zijn als je per se iemand zoekt met dezelfde hobby’s – via nichedatingsites en -apps vinden paardenliefhebbers, hondenbaasjes, politiek gekleurden, BDSM’ers of liefhebbers van baarden elkaar makkelijker – maar het maakt online daten ook retesaai.

Noem mij ouderwets, maar ik ga gewoon weer voor het offline daten.

Want is het niet juist verfrissend om iemand te ontmoeten die anders is dan jij? Iemand die níet in dezelfde bubbel leeft? Noem mij ouderwets, maar ik ga gewoon weer voor het offline daten. Ik wil graag worden verrast door iemand en daarbij helpen de datingapps mij niet. Gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt (gelukkig, dit vergroot mijn kansen). In 2020 zijn steeds meer singles volkomen swipe-moe. De vraag is alleen: hoe vinden we dán die ware liefde?

