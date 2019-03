Hoofdredacteur Debby: ‘Het duurde lang voordat ik überhaupt over voortplanten nadacht’

Als jong meisje krijg je niet de vraag óf je kinderen wil, maar hoeveel. Ik had daar destijds geen sluitend antwoord op, dus riep ik altijd vrolijk: elf! Een elftal jongetjes met mijzelf als coach. Mijn moeder moest daar elke keer weer smakelijk om lachen. Elf kinderen is wel erg veel, en zij kon het weten met tien broers en zussen. Wist ik veel. Mijn prioriteit lag bij hutten bouwen met buurjongetjes, die de prangende kindervraag gek genoeg nooit kregen.

Het duurde lang voordat ik überhaupt over voortplanten nadacht. Ik oefende wel veel tijdens mijn zoektocht naar een vaste verkering met wie ik lang en gelukkig kon zijn – een vorm van kunst die wat mij betreft erg onderschat wordt – maar omdat ik geen druk voelde, stelde ik het kindervraagstuk zo lang mogelijk uit. Mijn (voornamelijk vrouwelijke) omgeving was er drukker mee. ‘Lukt het niet?’ of ‘Niet te lang wachten hoor’ of ‘Het is het mooiste wat je kunt meemaken’ heb ik vaak gehoord de afgelopen tien jaar. Alsof je niet compleet bent zónder kinderen.

Ik heb wel eens getwijfeld over het moederschap, maar weet inmiddels vrij zeker dat het niets voor mij is. Wat mij betreft hoef je geen kinderen te krijgen om een leuk leven te hebben. Daar twijfel ik geen seconde aan. Wel of geen kinderen willen, is een wezenlijk dilemma waar veel vrouwen tegenwoordig mee worstelen. Door de groeiende emancipatie en sterk individualistische samenleving zijn er nog nooit zo veel ‘twijfelmoeders’ geweest als nu. VIVA’s Vivienne, trotse moeder van zoon Dean, sprak met een aantal van deze vrouwen en begrijpt het gevoel maar al te goed. ‘Juist omdat ik nooit dat oermoedergevoel heb gekend, snap ik de twijfels van anderen heel goed.’ Lees het in VIVA 12.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 12-2019. Deze editie ligt vanaf 20 maart in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.