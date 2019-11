Hoofdredacteur Debby: ‘Ik moest daar inderdaad de nodige grenzen over’

‘Whether you mean to or not, you may attract irrational and complex experiences. This is intentional. Being triggered in this way is pushing you to go deeper and past your boundaries. You are forced to go into areas you have no experience with, and as a result, your reactions might be intense.’ Aldus mijn astrologie app The Pattern, die op basis van geboortedatum en -tijd voorspellingen doet. Jemig, deze voorspelling is werkelijk spot on, dacht ik, terwijl ik afgemat en met gezwollen enkels op de bank lag bij te komen van een tweedaagse hike in de bloed verzengende hitte van de Afrikaanse zon. Ik was voor SOS Kinderdorpen in Ghana waar ik met een groep van ruim honderd hikers een sponsorloop liep door het platteland. Ik moest daar inderdaad de nodige grenzen over. In een te klein tentje slapen, was nog wel het minst uitdagend. De hoge temperatuur, luchtvochtigheid, de lange afstanden en twee dagen niet douchen waren vrij intens. The Pattern had gelijk. Ik was ge-forced to go into areas die ik nog nooit had ge-experienced en my reactions waren inderdaad intense.

Ik ben normaal gesproken helemaal niet gevoelig voor wat er in de sterren geschreven staat, maar deze voorspelling was een schot in de roos.

Dacht ik. Totdat ik op de redactie een collega enthousiast hoorde praten over precies dezelfde voorspelling die zij ook had binnen gekregen. Terwijl deze collega een totaal ander sterrenbeeld heeft en bovendien tien jaar jonger is. Was ik er toch bijna ingetrapt. Stom, maar ik ben zeker geen uitzondering. Horoscopen en apps zoals The Pattern vinden gretig aftrek in Nederland, en niet alleen bij hoogbejaarde astro-tv-kijkers of hikers met een zonnesteek. Waarom astrologie zo razend populair is onder millennials lees je in VIVA. Of in de sterren natuurlijk.