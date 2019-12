Hoofdredacteur Debby: ‘Het begrip ‘met lood in je benen’ kreeg een hele nieuwe dimensie’

Of ik mee wilde lopen voor het goede doel? In Ghana met The Hike van SOS Kinderdorpen. We zouden verdeeld over twee dagen 24 uur hiken om zo geld op te halen voor de projecten van SOS Kinderdorpen. Wandelen klonk al goed, Ghana en het goede doel nog beter, dus dat zou ik wel even doen. Toch?

Aan mijn conditie zou het niet kunnen liggen. Ik heb meerdere halve marathons op mijn naam staan en liep afgelopen lente nog met twee vingers in mijn neus het imposante Lion’s Head in Kaapstad op. En zo gebeurde het dat ik voor het eerst in mijn leven praktische schoenen in mijn digitale winkelmandje gooide. Wándelschoenen om precies te zijn. Ik zal het bedompte gezicht van mijn vriendinnen niet snel vergeten toen ik mijn nieuwe aanwinsten toonde, maar: alles voor het goede doel hè.

Een week voor vertrek sloeg ineens toch de stress toe.

Slaapzak, check. Klamboe, check. Maar had ik nu wel die juiste inentingen

(nee, dus hup naar de KLM kliniek op Schiphol). Moest ik echt niet nog een afritsbroek aanschaffen (nee, er zijn grenzen). Op het nippertje was dan alles geregeld en was ik klaar voor de start. Samen met een groep deelnemers uit Nederland en Ghana, een aantal kinderen uit de SOS Kinderdorpen, internationaal topmodel Marjan Jonkman met haar familie en de mensen uit team VIVA liepen we 2 dagen door het prachtige landschap van Ghana. Het was zwaar, door hitte en hoge luchtvochtigheid leek het alsof we 24 uur in een Bikram yoga ruimte liepen, maar we werden goed verzorgd door de organisatie. Bovendien stond er na de eerste lange dag lopen een ijskoud biertje én verrukkelijke maaltijd van Chef-kok Ron Blaauw voor ons klaar. Dag twee begon vroeg. Het begrip ‘met lood in je benen’ kreeg een hele nieuwe dimensie, maar dankzij het support van de groep – dank lieve Marjan, Erna, Sven, Kim, Tim, Moniek, Pearl, Mozes en alle andere toppers!- heb ik de finish gehaald. Met pijn in mijn benen maar met heel veel ontzag voor alle lopers, donateurs en organisatie.

In VIVA lees je het verhaal van Marjan Jonkman, model en ambassadeur van SOS Kinderdorpen. Ze begon jaren geleden als donateur maar benaderde SOS Kinderdorpen zelf omdat ze zich meer wilde inzetten. Zo sterk, oprecht, grappig en warm als Marjan kom je ze zelden tegen.

Ps. Ik wil bij dezen de organisatie van SOS The Hike, de ambassadeur van Nederland in Ghana Ron Strikker en zijn vrouw Conny en alle lieve mensen langs de route bedanken voor jullie zorg, liefde en gastvrijheid. Ik ging stuk, maar ik zou het met liefde nog een keer doen.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

