Hoofdredacteur Debby: ’22 procent van de millennials heeft geen vrienden’

Eenzaamheid is toch iets voor grijze alleenstaande ouderen? Niet dus. Uit een recent Amerikaans onderzoek blijkt namelijk dat 22 procent van de millennials geen vrienden heeft. Wel volgers, connecties, matches of Facebookvrienden – maar dat zijn niet bepaald de mensen die je uitnodigt om op je verjaardag een stukje appelkruimel- of slagroomtaart te komen eten. Elf procent van de millennials voelt zich zelfs chronisch eenzaam en daarbij is deze generatie – in vergelijking met onze ouders en grootouders – de eenzaamste ooit. Dit probleem werd de laatste weken pijnlijk duidelijk nadat een tweet van de chronisch zieke Nadï viral ging. ‘Ik zit elke dag alleen. Ik heb hooguit dertig minuten fysiotherapie. Zover mijn sociale leven. Werken, studeren, uitgaan, sporten gaat niet. Maar na negen jaar elke dag in mijn eentje… Ik wil een netwerk in #Nijmegen!’

Na deze digitale noodkreet volgde een hausse aan reacties met hashtags #maatjegezocht en #eenzamejongeren. En is er zelfs, op initiatief van de stichting Join It, vorige week een landelijk meldpunt geopend om eenzaamheid onder jongeren terug te dringen. Dat laatste is positief, natuurlijk. Maar het blijft toch wrang dat de uitkomst van dit tijdperk, waarin we over de meeste communicatiemiddelen beschikken, eenzaamheid in de hand werkt. VIVA’s Lisanne van Sadelhoff duikt vanaf pagina 24 in de ‘epidemie van deze tijd’ en vraagt ervaringsdeskundigen en experts naar het hoe, wat, waarom én wat er aan te doen is.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 37-2019. Deze editie ligt vanaf 11 september in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.