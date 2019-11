Hoofdredacteur Debby: ‘Ik slik de pil al zolang ik ongesteld ben’

De pil viert haar 55e verjaardag in Nederland. Sinds 1964 kunnen vrouwen met dit anticonceptiemiddel seks hebben zonder zwanger te worden en dus zelf besluiten al dan niet een gezin te stichten. De pil is nog steeds een van de belangrijkste ontdekkingen ooit voor vrouwenemancipatie. Ik slik ’m al zolang ik ongesteld ben. Dat gebeurde voor het eerst op vakantie in Frankrijk. Ik was laat (vond ik zelf) en wachtte er al maanden met smart op om net als mijn vriendinnen ‘bij de club’ te horen. Toen het eindelijk zover was, ging de kurk van een fles Franse crémant en vierde ik deze mijlpaal samen met mijn ouders en zusjes.

De buikkrampen nam ik voor lief en apetrots paradeerde ik over de camping in Annecy alsof iedereen kon zien dat ik nu écht vrouw was.

Eenmaal thuis werd ik echter linea recta naar de huisarts gestuurd om een stripje pillen te halen. Daar was geen discussie over, want better safe than sorry. Ik slik inmiddels ruim twintig jaar de pil en heb gelukkig nooit last gehad van vervelende bijwerkingen zoals vermoeidheid, moodswings of een ingekakt libido. Door het slikken van de pil heb ik juist het gevoel dat ik deze emoties onder controle heb. En ik slik de pil vrolijk door als ik geen zin heb om ongesteld te worden. Win-win-winsituatie. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen.

Er zijn dan ook steeds meer vrouwen die twijfelen aan de pil: want al die hormonen, dat kan toch niet goed voor je zijn?

Tijd voor een recap. VIVA’s Amanda van Schaik zet samen met een deskundige alle feiten en fabels over de pil op een rij. En dat levert – ook na twintig jaar pilslikken – de nodige eyeopeners op.

