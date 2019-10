Hoofdredacteur Debby: ‘De straat op en je stem laten horen helpt’

‘You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.’ De niet mis te verstane woorden van de Zweedse Greta Thunberg (16) richting de wereldleiders op de VN Climat Summit in New York gingen de hele wereld over. Ook al kon haar dramatische speech zeker niet op ieders waardering rekenen, want Greta werd van links naar rechts gelauwerd en verketterd, haar boodschap was helder: wij zijn de jeugd en we pikken het niet meer.

Doe iets aan de klimaatcrisis.

Ook in Amsterdam werd afgelopen week volop gedemonstreerd. De straat op en je stem laten horen helpt, maar de onheilspellende berichten en cijfers over het klimaat die we dagelijks om onze oren krijgen, hebben niet op iedereen dezelfde strijdbare uitwerking: een verlammend effect – en in sommige gevallen zelfs klimaatangst – ligt op de loer. Een herkenbaar gevoel voor VIVA’s Eva Dusch, die het maar wat lastig vindt om te zwemmen in die zee van zwartgallig nieuws en er soms bijna depressief van wordt. Ze schreef het van zich af in VIVA.

Oktober is borstkankermaand, dus vragen we aandacht voor deze vreselijke vorm van kanker.

Maar liefst 1 op de 7 (!) vrouwen in Nederland krijgt te maken met borstkanker (en er overlijden jaarlijks 3000 vrouwen aan) en daarmee is het de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. VIVA’s Amanda van Schaik sprak voor ons borstkankerdossier specialisten én vrouwen die de diagnose kregen. ‘Voor de buitenwereld zie ik er goed uit. Maar vanbinnen is er onherstelbare schade aangericht.’