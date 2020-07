Alle Nederlanders die boos zijn op protesterende boeren of het terugschroeven van de maximumsnelheid, maar ’s avonds wel een lekker stukje vlees op hun bord hebben liggen, hebben boter op hun hoofd. Vleeseters zijn medeverantwoordelijk voor het stikstofprobleem. We eten te veel vlees waar we te weinig voor betalen. Hierdoor zijn boeren gedwongen meer beesten te houden om hun hoofd boven water te houden, wat ten koste gaat van het milieu en dierenwelzijn. Wist je dat in Nederland dagelijks 123.288 eendagshaantjes worden vergast omdat ze ‘nutteloos’ zijn? Ze leggen geen eieren en de vleesopbrengst is te laag. Meer dan veertig miljoen haantjes per jaar worden niet ouder dan een dag. Ziektes, milieuvervuiling en dierenleed gaan hand in hand met het op grote schaal fokken en slachten van dieren.

‘Je bent geen geitenwollen sok meer als je ervoor kiest geen vlees te eten.’

De kille en systematische manier waarop beesten op grote schaal worden geslacht, willen wij liever niet zien of ruiken. Want de dood stinkt. Geen wonder dat slachthuizen groepen Oost-Europese arbeidsmigranten voor een grijpstuiver per uur het smerige werk laten opknappen. Mensen die, net als de dieren, als beesten worden behandeld, zeker gezien het hoge corona-besmettingsgevaar van de laatste maanden. Deze week nog, een besmetting in een nertsenfokkerij. De veertigste (!) besmetting van dit jaar. Dat is geen nieuws. Gelukkig zien we ook een langzame verandering. Er liggen steeds meer lekkere vleesvervangers in de supermarkt en je bent geen geitenwollen sok meer als je ervoor kiest geen vlees te eten. Veel meer bedrijven produceren duurzamer en diervriendelijker en er is een groter en beter aanbod dan een paar jaar geleden. Dat we duurzamer moeten leven, is een waarheid als een koe, alleen moeten we die keuze wel zélf maken. VIVA helpt je deze week een beetje op weg met de Groene Gids. Wij selecteerden de 55 leukste duurzame adresjes door heel Nederland om te eten, shoppen en eropuit te gaan.

