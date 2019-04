Hoofdredacteur Debby: ‘Er is bij mij nooit enige vorm van autisme vastgesteld’

Ik ben fan van Kees Momma, de autistische schrijver en kalligraaf die door de documentaire Het beste voor Kees landelijke bekendheid verwierf. Kees is eigenzinnig, intelligent en goudeerlijk. Hij kan door zijn autistische stoornis niet tegen bepaalde geluiden. Smakken, kauwen en slurpen vindt hij zo afschuwelijk dat hij uitsluitend alleen eet.

Ik begrijp Kees wel, al is er bij mij nooit enige vorm van autisme vastgesteld. Ik kan niet tegen hoge tonen en vlieg tegen de muren op als iemand met zijn mes over een bord snijdt. Mijn vrienden weten dat ze daarop moeten letten, maar in een restaurant kan dit Kees-achtige scènes opleveren. Ik moest dan ook meteen aan hem denken toen VIVA’s stagiaire Samantha Lakker tijdens onze wekelijkse redactievergadering over haar guilty pleasure ASMR vertelde. ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Het is een lekkere gevoelssensatie die je krijgt van bepaalde geluiden: dicht in een microfoon fluisteren, ademen, eten, met nagels ergens tegenaan tikken of papier verkreukelen.

Bij mijzelf, en hoogstwaarschijnlijk ook bij Kees, lopen de koude rillingen over de rug bij het idee dat ik naar kreukend papier moet luisteren. Maar de fluistervideo’s en podcasts zijn een hit, vooral onder vrouwen. Waarom het zo’n trend is? VIVA’s Suus Ruis dook headfirst in de fluistermaterie en kwam tot een verrassende conclusie. Je kan de conclusie lezen in VIVA-16.

