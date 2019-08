Hoofdredacteur Debby: ‘Er is een heuse wildgroei aan coaches ontstaan de afgelopen jaren’

Er is een heuse wildgroei aan coaches ontstaan de afgelopen jaren. Van menstruatiecoach tot opruimcoach; het lijkt wel alsof we helemaal niets meer zelf kunnen. Als ik aan een coach denk, dan denk ik aan Marjan. Een knappe blonde vrouw met zachte fluisterstem en een onuitwisbare glimlach op haar gezicht. Marjan was in haar vorige leven een succesvolle zakenvrouw, maar kocht vlak voor de crisis een prachtige woonboerderij onder de rook van Amsterdam waar ze een andere invulling aan haar leven gaf: koppels met relatieproblemen uit de penarie coachen. Ze was zelf door schade en schande wijs geworden en wilde haar ervaringen delen voor een paar honderd euro per uur. Slim, want when the shit hits the fan, grijp je álles aan om je relatie te redden. En zo kwam het dat ik op een zaterdagochtend op de zolder van Marjan, tussen de kaarsen, wierook, gebatikte doeken en vier andere probleemgevallen in lotushouding tegenover mijn partner zat. Na de gezamenlijke ademhalingsoefening waar Marjan zelf luidruchtig aan meedeed, vroeg ze om een hand op het geslachtsdeel van je partner te leggen en elkaars energiestromen te voelen. Ik kon mijn lachen amper inhouden, beet op mijn tong en zocht bijval bij mijn vriend die met gesloten ogen en uitgestreken gezicht leek op te gaan in de energiestromen. Marjan heeft onze relatie niet kunnen redden. Daar was zwaarder geschut voor nodig. Iemand met meer deskundigheid dan ervaring. Maar waar vind je die? Nu iedereen zichzelf tegenwoordig coach noemt, maar er maar weinig echt kúnnen coachen, is het zoeken naar een speld in een hooiberg. VIVA helpt je een handje (maar écht!). Hoe? Koop snel de nieuwe VIVA.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

