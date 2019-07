Hoofdredacteur Debby: ‘Het is de hoogste tijd om onszelf een nieuw doel te stellen: leren ontspannen’

De druk op twintigers en dertigers is enorm. We moeten dingen doen, dingen leren en boven onszelf uit stijgen. The sky is the limit en de wereld ligt aan onze voeten! Waarom zou je dan in godsnaam op de bank blijven hangen? Je móét erop uit. Kansen benutten. En dat weer delen op social media natuurlijk, want anders is het niet gebeurd. Het opschrijven alleen al is hondsvermoeiend. Laat staan deze ‘go-getter met een winnaarsmentaliteit’-manier van leven nastreven. Niet voor niks zit meer dan 16% van jonge mensen thuis met een burn-out. Het is de hoogste tijd om onszelf een nieuw doel te stellen: leren ontspannen. Helemaal. Niks. Doen. Zoals VIVA’s Suus Ruis bepleit vanaf pagina 14: een uurtje met je hand in je broek hangen op je bank, staren naar het luchtledige zonder je schuldig te voelen. En daarna een ticket boeken naar Verweggistan. Zonder ingewikkelde hikes, inca-trails of charity-programma’s. Zet jezelf en je iPhone op vliegtuigmodus en kom in de chillzone. En geen paniek: je volgers op Instagram zijn ook hard aan vakantie toe. Het enige waar je nu nog aan hoeft te denken, is je ticket, geld, paspoort. Oké, nog één ding dan: blader even door naar pagina 62 en ontdek welke boeken je zeker in je koffer moet stoppen, welke podcasts je echt op het strand wil luisteren en in welke outfit je over de boulevard wil flaneren. Heel fijne reis!

