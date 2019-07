Hoofdredacteur Debby: ‘Iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt’

Al meer dan 45 jaar is VIVA hét lijfblad voor jonge vrouwen en staan we op de barricades voor women empowerment, seksuele vrijheid en gendergelijkheid. Want iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt. Niet zo gek dat wij dit jaar met heel veel trots meevaren tijdens de Pride-botenparade en in deze VIVA all out gaan met Amsterdam Pride-ambassadeur en ballroomscene-moeder Amber Vineyard op de cover (lees het interview met haar op pagina 14). De Pride heeft dit jaar een bijzonder thema: ‘remember the past, create the future’. Het is dit jaar namelijk vijftig jaar geleden dat in New York de beruchte Stonewall-rellen uitbraken na ontruiming van homobar The Stonewall Inn. Na jaren van treiterijen en geweldplegingen door de politie besloot het bezoekende publiek – bestaande uit homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en vooral travestieten – dat het tijd werd om terug te vechten. Het was de start van de Pridebeweging zoals we die nu kennen.

Een paar jaar later werd, ook in New York, door de eerste feministische boekhandel een T-shirt ontworpen met de slogan The future is female die massaal werd opgepikt. De slogan maakte in 2017 een comeback toen bekende feministen en lesbiennes, onder wie Cara Delevingne en St. Vincent, de T-shirts opnieuw gingen dragen. VIVA heeft The future is female gekozen als thema voor de botenparade. Onze boodschap: ‘Girls just want to have fun-damental rights’. Op 3 augustus knallen we met een boot vol feestende LGBTQ+-ers én een drie meter hoge opblaaspoes door de Amsterdamse grachten. Zie ik jullie aan de kade? 45 jaar VIVA, 45 jaar pussy power!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

