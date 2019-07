Hoofdredacteur Debby:’ Ik kan niks met astrologen en waarzeggers die claimen het leven te kunnen voorspellen’

Weet jij nog waar je was op 11 september 2001 toen twee vliegtuigen het WTC in New York binnenvlogen? Of op de dag dat Pim Fortuyn na zijn radio-optreden bij Ruud de Wild op het parkeerterrein van het mediapark in Hilversum werd doodgeschoten? Sommige dagen, momenten, minuten vergeet je nooit. Vooral de momenten waarop het leek of de tijd even stil stond en de wereld voorgoed veranderde. Voor vriendinnen Yvonne en Barbara was dat moment op 17 Juli 2014 toen ze hoorden dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines was neer- gestort. Aan boord zaten hun dierbare vriendin Astrid Hornikx en haar vriend Bart Lambregts. Nu vijf jaar na de ramp, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen, praten de twee vriendinnen samen over het intense verdriet, de zoektocht naar antwoorden en hun hechte vriendschap.

Een maand na de ramp met MH17 vloog ik met de MH16 dezelfde route naar Indonesië. Mensen vroegen mij of ik het eng vond en of ik had getwijfeld over de vlucht. Maar ik ben niet bijgelovig – het zal mijn nuchtere Sallandse inborst zijn – en geloof niet in het lot. Ik kan dan ook niks met astrologen en waarzeggers die claimen het leven te kunnen voorspellen. Want als dát zou kunnen, zou Pim Fortuyn nog leven en vlucht MH17 nooit zijn opgestegen. Ik ben ervan overtuigd dat veel VIVA-lezeressen net als ik niet geloven in sprookjes, maar wel intens kunnen genieten van een – totaal uit de duim gezogen – horoscoop. Blader daarom snel door naar pagina 24 en geniet van VIVA’s Zomerhoroscoop: The Roast. Spoiler: er klopt helemaal niets van – niks nieuws dus – maar is wel heerlijk om te lezen. Veel plezier!

