Hoofdredacteur Debby: ‘Ik kreeg hartkloppingen, begon te zweten en had het gevoel dat ik geen lucht meer kreeg’

Ik zit in Kaapstad. Na een dagje hiken naar de top van Lion’s Head heb ik mezelf op een zonnig terras op een heerlijk glas chenin blanc getrakteerd. Ultieme ontspanning. Totdat ik ineens Duffy’s Warwick Avenue over de speakers hoor. Bij de stem van de Engelse zangeres lopen me de rillingen altijd over de rug.

Dat heeft niks te maken met haar zangkwaliteiten, of met haar persoonlijk, maar alles met de afschuwelijk ervaring die ik ooit in hartje Londen had. Ik liep met mijn rolkoffertje door de stad en moest nog wat uren doden voor mijn vlucht naar Amsterdam ging. Met Duffy op de Spotify werd ik ineens overvallen door een verschrikkelijke paniekaanval. Voor diegenen die niet weten wat dat is: ik kreeg hartkloppingen, begon te zweten, werd duizelig en had het gevoel dat ik geen lucht meer kreeg. Kortom: totale paniek.

Hoe ik naar het vliegveld ben gekomen, kan ik me niet herinneren. Wel dat mijn zusje me stond op te wachten bij de gate en me veilig thuis heeft gebracht. Ik ben zeker niet de enige die plotseling overvallen werd door een paniekaanval. Alleen al in Nederland overkomt het een half miljoen mensen per jaar. Een groot deel daarvan bestaat overigens uit jonge vrouwen. Waar het vandaan komt en hoe je je ertegen kunt wapenen, lees je vanaf pagina 24. Gelukkig kan ik tegenwoordig een stuk beter omgaan met zulke aanvallen en na de eerste schok op het terras neuriede ik uiteindelijk zelfs een stukje Duffy mee.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Instagram | Twitter

