Hoofdredacteur Debby: ‘Het is voorjaar en de liefde hangt in de lucht’

Gelukkig, de dagen worden weer langer en de lentekriebels steken voorzichtig de kop op. En ondanks het advies van onze minister-president Mark Rutte om vanwege het coronavirus niet zomaar met vreemden te zoenen, kruipt ons bloed waar het niet gaan kan. Het is voorjaar en de liefde hangt in de lucht. Tijd om de bloemetjes buiten te zetten.

Maar wie zich in deze onzekere coronatijden op het gladde datingvlak begeeft, moet goed beslagen ten ijs komen. Nederland barst van de singles (2,3 miljoen) en dat cijfer wordt elk jaar hoger (40% van de huwelijken strandde in 2019). En hoewel een monogame relatie nog steeds de meest gangbare relatievorm is, winnen de open relatie en zelfs de polyamoreuze variant terrein. Ook vliegen termen als hengelen, stashing en ghosting je om de oren. Maar wat betekent het allemaal en wat moeten we ermee? Blader snel naar pagina 14 en bereid je vakkundig voor met VIVA’s relatiekwartet: dé gids voor het moderne liefdesspel.

Je hoeft je sowieso niet te vervelen deze week, want voor je ligt een bomvolle VIVA vol inspiratie, mode, recepten en ontroerende verhalen. Heel veel plezier en tot volgende week.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 12-2020. Deze editorial is afkomstig uit VIVA 12-2020. Deze editie ligt vanaf 18 maart in de winkel en was al naar de drukker voordat in Nederland de extra corona-maatregelen van zondag 15 maart werden aangekondigd.