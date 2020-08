Hoofdredacteur Debby: ‘De meeste kritiek kreeg ze van andere vrouwen’

Linda de Mol stond onlangs in bikini op de cover van haar eigen tijdschrift. Ze wilde een punt maken. In haar voorwoord schrijft Linda dat driekwart van de vrouwen nooit op eigen vakantiefoto’s staat uit pure onzekerheid over hun lichaam. De reden is dat we onzeker worden van al die perfecte modellen, fitgirls en bekende mensen in de media. Dat moest maar eens afgelopen zijn en ze besloot met de billen bloot te gaan. Linda kon rekenen op applaus van haar trouwe fanbase, maar kreeg ook veel kritiek. Geen normale vrouw kan zich een personal trainer, stylist, visagist en topfotograaf als Marc de Groot permitteren om de perfecte bikinifoto te laten maken. ‘Ongeretoucheerd,’ zegt ze zelf. Hoe dan ook, voor een vrouw die haar leven lang voor het oog van de camera leeft, zich omgeeft met mensen in de ijdele mediabubbel en naar eigen zeggen bloedonzeker is over haar lichaam, is deze cover een heel dapper statement. Haar angst om door morsige mannen als Johan Derksen en René van der Gijp te worden uitgelachen, bleek onnodig. De meeste kritiek kreeg ze van andere vrouwen.

‘Ik moest denken aan zangeres Adele die felle kritiek kreeg omdat ze twintig kilo afviel’

Zo ook van het Amsterdamse feministenduo Damn, honey dat vindt dat LINDA. ongeloofwaardig is omdat je niet over body positivity kunt schrijven als je ook make-up, antirimpelcrèmes of afvallen aanprijst. Die onderwerpen kunnen kennelijk niet naast elkaar bestaan. ‘Bladen preken over meer zelfacceptatie, terwijl we tips krijgen hoe we moeten afvallen of hoe we ons moeten verbergen achter make-up.’ Alsof vrouwen die willen afvallen, scheren, opmaken, sporten of naar de plastisch chirurg gaan, niet voor zichzelf kunnen denken en dit alleen maar doen omdat anderen ze dit voorschrijven. Ik moest denken aan zangeres Adele die felle kritiek kreeg omdat ze twintig kilo afviel. Dat voelde bij veel fans als hoogverraad, omdat Adele ineens aan het ‘schoonheidsideaal’ wilde voldoen. Dat Adele zich er zelf een stuk beter bij voelt, lijkt niet belangrijk. Het vrouwenlichaam komt – net als het mannenlichaam trouwens – in verschillende soorten, vormen, kleuren en maten. Het is een taak van de media om dat diverse beeld te laten zien. Linda deed wat mij betreft een dappere poging. Maar het is niet alleen de ‘schuld’ van media dat we onzeker worden over ons lichaam. Het zijn vooral vrouwen die elkaar de maat nemen. Het is dus de taak van ons allemaal om wat minder hard te oordelen over onze lichamen en de verschillen te omarmen. Bodypositiviteit begint met tevreden zijn over je eigen lichaam zonder jezelf langs een meetlat te leggen. Hoe je dat doet, lees je deze week in VIVA. En nu hup, het strand op!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

