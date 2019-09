Hoofdredacteur Debby: ‘Mijn omgeving was kennelijk bang dat ik als een oude vrijster of poezenvrouwtje zou eindigen’

Assepoester, Bridget Jones, Carrie Bradshaw in Sex and the city. Ze hebben iets met elkaar gemeen. Allemaal waren ze op zoek naar een man die ze kon redden uit hun vaak lege, onbeholpen vrijgezelle leven. Zonder partner is je leven niet compleet, is het credo. Single zijn, is een tijdelijke status die tot je twintiger jaren nog als verstandig wordt gezien, maar daarna toch een beetje gaat wringen. Alleen Samantha uit Sex and the city kwam weg met haar bonte vrijgezellenbestaan omdat ze als serial maneater natuurlijk geen serieus relatiemateriaal was.

Vrijgezelle vrouwen worden vaak getypeerd als nymfomaan, klungelig, zielig, defect, zuur of kil, want er is waarschijnlijk iets grondig mis met je als na je dertigste nog geen leuke man of vrouw hebt gevonden.

Toen ik het rond mijn vijfendertigste uitmaakte met mijn ex waarmee ik een behoorlijk toxic relatie had, hoorde ik opmerkingen als: ‘Oh nee. Weer helemaal alleen’, ‘Maar, wil je dan geen kinderen dan?’ en ‘Heb je Tinder al geïnstalleerd?’. Geen tijd te verliezen, ik moest door. Mijn omgeving was kennelijk bang dat ik als een oude vrijster of poezenvrouwtje zou eindigen, en dat is bepaald geen status om trots op te zijn. VIVA vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat in deze tijd, waar we juist mogen zijn wie we willen, het nog steeds een taboe is als je single bent.

En voor All the single ladies onder ons, ‘troost’ je met de woorden van wijlen Benny Neyman (check YouTube): ‘Een vrijgezel die gaat pas slapen, als ie alle sterren heeft gezien. Als ie van z’n vrijheid heeft genoten, als ie zegt: het ’t was fijn, bedankt, tot ziens.