Waarom hebben vrouwen ‘die houdbaarheidsdatum’ en mannen niet?

Column Debby

‘Ik hoor vaak de geruststellende woorden dat ouder worden helemaal niet erg is. Je krijgt meer rust in je donder, bent wijzer en weet beter wat je wil in het leven. Kortom, het wordt alleen maar leuker! Toch schoot ik bijkans in een depressie toen ik dertig werd, omdat ik ervan overtuigd was dat het leven voorbij zou zijn.

Als je jong bent, kijk je omhoog en zie je aftakeling op alle vlakken. Jonge meiden denken niet: ‘Wat is mijn leven onzeker en zwaar, was ik maar oud, want dan is alles beter’. Integendeel. Ik hoorde onlangs een jonge vrouw, een feminist nota bene, zeggen dat ze het afschúwelijk vond om jarig te zijn. Ze werd 25 en voelde paniek, bang om oud te worden. Ik snapte haar reflex wel. Het beeld van ouder worden wordt, vooral in de media, niet per se rooskleurig geschetst. Zeker voor vrouwen zijn de druiven extra zuur.

Grijs

Grijze haren bij mannen zijn sexy, bij vrouwen bejaard. Een vrijgezelle man van vijftig plus is een avonturier, een vrouw een oude vrijster. Rimpels? Maarten van Rossem (76) heeft een karakteristieke kop, Natasja Froger (54), die overduidelijk niet naar botox grijpt, krijgt opmerkingen als: ‘Koop een strijkbout en ga je gezicht strijken’. Ga je wél naar de plastisch chirurg? Pas dan op. Je wil namelijk niet op Linda de Mol lijken. Doodeng!

Ouder worden heeft zeker voordelen, maar die ondervind je als vrouw niet op de arbeidsmarkt en datingmarkt. ‘Jullie hebben een houdbaarheidsdatum,’ zei John de Mol tegen Gallyon van Vessem (51) en Selma van Dijk (50) nadat hij hen had ontslagen bij SBS. Te oud, bevestigde John aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk, die nota bene op z’n 45e begón met DWDD. Matthijs, de belichaming van de knappe man op leeftijd met ‘charisma’. Charisma werd Bridget Maasland allerminst toebedeeld toen haar relatie met de twintig jaar jongere Dré Hazes uitkwam. ‘Een oud lijk, wie wil daar nou opkruipen? Arme André, in de klauwen gevallen van ‘die oma’.’

Aantrekkelijk

Alsof vrouwen moeten leven bij de gratie of ze nog ‘fuckable’ zijn. Het is stuitend dat wij, door mannen én vrouwen, na een bepaalde leeftijd worden afgeschreven als (seksueel) aantrekkelijk of geloofwaardig. In VIVA 39 praat Suus Ruis met actrice Monic Hendrickx en een aantal andere bekende vrouwen over de strijd tegen deze vormen van leeftijdsdiscriminatie. En ik ben apetrots op onze cover met Monic, die ooit van een ander blad werd geweerd omdat ze niet volledig strak gefotoshopt op de voorkant wilde. Wij wilden het heel graag, omdat ze mét rimpels ook prachtig is. En omdat wij de schone taak hebben om het beeld van ouder worden te veranderen. Tot volgende week!’

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA