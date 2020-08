Hoofdredacteur Debby: ‘Er gingen al jaren verhalen over terror in de turnzaal’

Als kleine eendjes op een rij zitten de drooggetrainde kinderlijfjes in felgekleurde glimmende gympakjes op het koude houten bankje aan de rand van de zaal. Voor hen staat de coach in bijpassend trainingspak. Hij knikt naar zijn pupil. Met opgeheven hoofd, strak- gespannen gezichtje, borstkast fier vooruit en handen wit van het magnesium loopt het kleine meisje naar de mat. De strenge blik van de coach volgt haar bewegingen. Ze staat klaar in positie, gooit haar armen omhoog en begint de oefening. Na haar score krijgt ze een knuffel van haar coach. Pas dan valt op hoe klein ze is. Dat beeld van het kleine meisje en haar trainer had bijna iets vaderlijks. Tot een paar weken geleden, toen het ineens pervers werd. Er gingen al jaren verhalen over terror in de turnzaal. Vooral voor dovenmansoren, helaas. Totdat Netflix, na de misselijkmakende docuserie over de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein, met nóg een documentaire over grootschalig seksueel misbruik met jonge meisjes kwam.

Hoe heeft dit jarenlang kunnen gebeuren terwijl we er met onze neus bovenop stonden?

Athlete A vertelt het verhaal van sportarts Larry Nassar die jarenlang Amerikaanse topturnsters misbruikte. De documentaire laat een afschuwelijk beeld zien van systematisch misbruik en wegkijken van alle betrokkenen. Maar het laat ook een sport zien waarin te jonge meisjes worden gekneed naar oud-Russisch model: minderjarige turnmachines die hardhandig over alle (pijn)grenzen worden geduwd. Amerika, Rusland… Ik hoor je denken, we wonen toch in Nederland? Dit soort narigheid gebeurt toch niet bij ons? De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie liet op aandringen van bezorgde ouders, sporters en trainers een onafhankelijk onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse turnsport. Er kwam een hoop rotzooi naar boven. Turncoach Gerrit Beltman deed een schuldbekentenis over zijn wangedrag en tientallen turnsters treden naar buiten. Ook Anouk en Lizanne Jong leden onder Beltmans mishandeling en vertellen hun traumatische verhaal in deze VIVA. Hoe heeft dit jarenlang kunnen gebeuren terwijl we er met onze neus bovenop stonden? Het is steeds weer de vraag na grootschalige misbruikonthullingen. Oud-turner Jeffrey Wammes zei: ‘Soms trainden we samen met de meiden en bij hen was er negen van de tien keer wel iemand aan het huilen. Dat hoorde erbij, je dacht er verder niet bij na.’ En daar legt hij, misschien onbedoeld, de vinger op de zere plek. Zolang we niet verder denken en wegkijken, is het wachten op de volgende beerput die opengaat.

Debby Gerritsen