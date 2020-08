Hoofdredacteur Debby: ‘Solo dingen ondernemen wordt helaas vaak geassocieerd met eenzaam en zielig’

Je alleen voelen is iets anders dan alleen zijn. Je kunt je heel goed alleen voelen, zonder alleen te zijn. En, je kunt alleen zijn zonder je alleen te voelen. Toch zijn de meeste mensen om verschillende redenen liever niet alleen. Bang voor verveling, om jezelf tegen te komen of voor het oordeel van een ander. Want alleen in een restaurant een vorkje prikken vinden de meeste mensen toch een beetje vreemd. Ik neem mezelf regelmatig mee uit eten en ga ook graag alleen op reis, en ik kan je verzekeren dat het heerlijk is. Je bepaalt je eigen tempo en hoeft geen rekening te houden met een ander (wat op reis echt een verademing kan zijn). Ik kreeg ook nog nooit een onvertogen woord of afkeurende blik van restaurantbezoekers of medereizigers. Daarnaast ben je eigenlijk nooit alleen. Als solo-reiziger kom je genoeg mensen tegen met wie je kunt optrekken, als je daar zin in hebt natuurlijk.

Daarnaast leerden mijn ouders mij de wijze les dat je eerst gelukkig met jezelf moet zijn om happy te kunnen zijn in een relatie

Solo dingen ondernemen is niet de norm en wordt helaas vaak geassocieerd met eenzaam en zielig. Zeker als single heb je vaak wat uit te leggen. Bij mannen kan het nog weleens als ‘charmant’ worden gezien. Een vrijbuiter, de eeuwige vrijgezel die zich niet laat temmen. Maar als vrouw ben je al gauw een oude vrijster of een lastig geval. Toen ik laatst een collega vertelde dat ik solo op reis naar Colombia ging, mede omdat mijn relatie over was, vroeg hij: ‘Hoe kan dat nou, je bent zo’n leuke vrouw. Ben jij dan zo veeleisend?’ Ik ben eerlijk gezegd erg gelukkig als vrijgezel en geniet ervan om solo dingen te ondernemen. Een relatie is welkom als het goed voelt, en niet omdat het moet. Daarnaast leerden mijn ouders mij de wijze les dat je eerst gelukkig met jezelf moet zijn om happy te kunnen zijn in een relatie. In Zuid-Korea hebben ze die wijze les tot levensstijl verheven. VIVA’s Suus Ruis leerde het Koreaanse ‘honjok’, ofwel de kunst om alleen te leven, kennen via haar zus die in Zuid-Korea woont en is fan. Nieuwsgierig? Kijk dan snel op pagina 32. Tot volgende week!

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

