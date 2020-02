Hoofdredacteur Debby: ‘De donkere dagen van december tot maart zijn weinig stemmingverhogend’

Winterblues, de februaridip, Blue Monday… Terwijl deskundigen elkaar betwisten over het al dan niet bestaan van deze ‘modegrillen’ staat voor mij een ding vast. Namelijk dat ik die donkere dagen van december tot maart weinig stemmingverhogend vind. Gelukkig heb ik ook al jaren een oplossing om deze periode een beetje soepel door te komen. Als het even kan, boek ik een vakantie naar een warm en zonnig land voor een broodnodige dosis vitamine D. Dit jaar stapte ik op Blue Monday in het vliegtuig. En terwijl jullie dit lezen, trek ik met rugzak, Lonely Planet en een glimlach van oor tot oor door het prachtige Colombia. In mijn eentje. Iemand die daar net zo dol op is, is reisjournalist en -blogger Liesbeth Rasker.

Zij schreef er zelfs het boek Solo reizen: Hoe je in je eentje de wereld trotseert over en stelt dat eigenlijk iedereen een keertje in zijn eentje op reis zou moeten.

Liesbeth ‘Zo kun je ervaren hoe lekker het is om zelf te kunnen bepalen waar je zin in hebt en hoe je dat aanvliegt. Uit eigen ervaring weet ik dat je allerlei therapieën kunt volgen om zelfstandiger en zelfredzamer te worden, waar niks mis mee is, maar op reis leer je dat ook. Geloof mij, dat is een stuk leuker dan in een saaie therapiekamer.’ Vanuit mijn hangmat met een koude Club Colombia in mijn hand kan ik dat niet anders dan hartgrondig beamen. En Liesbeth als nieuwe columnist verwelkomen. Want vanaf deze week schrijft deze reislustige single elke week in VIVA over haar avontuurlijke leven.

