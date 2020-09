Hoofdredacteur Debby: ‘Niemand kan tippen aan de VIVA400’

Dit jaar organiseren we voor de dertiende keer de VIVA400. Tot het einde van deze maand kun jij je favoriete powervrouw opgeven voor de lijst der lijsten. Want ja, er zijn veel top-lijstjes (denk aan de Quote 500 rijkste Nederlanders, de FHM 500 mooiste vrouwen of de top 100 succesvolste vrouwen van TheNextWomen) maar niemand kan tippen aan de VIVA400. Bij ons gaat het er niet om wie de grootste heeft, de knapste is of het meeste geld op de bank heeft staan, maar om wat iemand heeft gepresteerd het afgelopen jaar. Gewone vrouwen die het verschil hebben gemaakt door iets uitzonderlijks te doen. Maar wat VIVA400 echt uniek maakt en onderscheidt van alle andere lijstjes, is de manier van samenstellen. De redactie van VIVA stelt de lijst niet samen, júllie doen dat zelf. Vrouwen die andere vrouwen in de spotlight zetten als middelvinger naar het krabbenmandeffect – een theorie waarbij vrouwen in een groep elkaar tegenhouden om te groeien door elkaar ‘als krabben’ uit de mand te duwen. Is dit zo belangrijk? Nou en of. Door elkaar te nomineren, ontstaat er een netwerk van vrouwelijke rolmodellen die weer andere vrouwen inspireren.

‘Nomineren kan nog deze maand.’

Ik sprak de afgelopen jaren verschillende vrouwen die me vertelden hoe bijzonder ze het vonden om in de lijst te staan, en hoe andere vrouwen hen motiveerden om stappen te nemen. Ondernemer en powervrouw Nancy Poleon zei laatst tegen me dat ze tijdens het VIVA400-diner zo geïnspireerd raakte, dat ze ter plekke besloot ontslag te nemen en haar eigen bedrijf te starten. Een dapper en – weten we nu – zeer succesvol besluit. Nomineren kan dus nog deze maand. Daarna komt de stemfase en kiest een vakjury in december de winnaressen in verschillende categorieën. Dat vieren we normaal gesproken met een feestelijke avond vol optredens, een open bar en alle 400 genomineerden die met elkaar kunnen netwerken. Helaas zet corona dit jaar een streep door dat feest, maar geen nood: we zijn druk bezig met een platform waar vrouwen elkaar digitaal kunnen ontmoeten (Meer weten? Volg ons op Instagram via @VIVA400nl). Wil je ondertussen meer weten over netwerken en hoe je je netwerk vervolgens effectief inzet? Dat lees je deze week in VIVA 36. Succes en tot volgende week!

Debby Gerritsen