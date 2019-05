Afgelopen maandag mocht ik bij de dames van Koffietijd aanschuiven om te praten over het naakte vrouwenlichaam in onze rubriek Anybody. In 1991 liet VIVA voor het eerst full body bloot zien. Naakte lijven, trots en recht voor z’n raap gefotografeerd: dat was heel spraakmakend voor die tijd.

Tegenwoordig is naakt niet zozeer opzienbarend, maar ligt de focus vooral op (im)perfectie van het vrouwenlichaam. We leggen elkaar steeds vaker langs de meetlat en daar worden we niet gelukkiger van, blijkt ook uit onderzoek dat Koffietijd deed onder 178 vrouwen. Bijna 70 procent van de ondervraagde vrouwen is niet tevreden over haar lichaam.

Meer dan de helft van de vrouwen vindt zichzelf te dik en wil graag slanker worden. Geen van de vrouwen vindt zichzelf te dun en wil graag aankomen. Hoe dunner, hoe gelukkiger? Nee hoor, zegt VIVA’s covermodel Joann van den Herik. Joann, nichtje van supermodellen Gigi en Bella Hadid, is ‘curvy’ model en inmiddels ook een grote naam in de body positivity-beweging.

Op haar Instagram laat ze foto’s zien waarop de vetrollen en putjes in haar benen en billen goed te zien zijn. ‘Iedereen is een uniek persoon en geluk hangt niet af van een ander.’ Haar advies? Dat lees je in VIVA-22-2019. Ik gun iedere vrouw een beetje Joann-power.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

