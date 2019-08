Hoofdredacteur Debby: ‘We tikken nu met moeite de twee keer per maand aan’

De zomer moet nog met een overweldigend slotoffensief komen, wil het haar naam eer aan doen. Terwijl ik dit schrijf, vallen dikke regendruppels met bakken uit de hemel en als ik Buienradar mag geloven, blijft het voorlopig nog onstuimig. Ja, de slechte grappen over klimaatverandering liggen voor de hand en de pessimisten onder ons hebben het zelfs al over de herfst. Maar ik ben een rasoptimist en heb goede hoop op een warme nazomer. Dit positivisme houdt ons hier in Hoofddorp op de been. Want als de weergoden het niet doen, doen we het zelf wel. Getuige dit vrolijke zomernummer, waardoor je bij het zien van de cover meteen zin krijgt om je kleren uit te trekken en de zee in te rennen. Of gewoon lekker in je bikini, crop top of zomerjurkje op het strand te hangen om je bruine benen te showen (zie pagina 30). Maar goed, één zwaluw maakt nog geen zomer. Naar verluidt pakken donkere wolken zich samen. Volgens verschillende onderzoeken én de hoogbejaarde Amerikaanse seksgoeroe Dr. Ruth zitten we met z’n allen in een flinke seks-recessie. Waar we voorheen nog twee keer per week de koffer in doken, tikken we nu met moeite de twee keer per maand aan. VIVA’s Suus Ruis snapt helemaal niks van deze wip-dip en duikt in de materie. Is deze seksuele droogte reden om ons zorgen te maken? Dat lees je op pagina 22. Deze rasoptimist blijft zeggen: na regen komt zonneschijn.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 34-2019. Deze editie ligt vanaf 21 augustus in de winkel.